Top 50 : voici les chansons restées le plus longtemps numéro 1 des ventes

Lancée sur Canal+ en 1984 et à l'initiative de Philippe Gildas, l’émission culte «Top 50» aurait eu 40 ans cette année. À cette occasion, retour sur les chansons restées le plus longtemps numéro 1 du classement des meilleures ventes de single en France.

«Happy»

Écrite pour le film d'animation «Moi, Moche et Méchant 2», le titre «Happy» de Pharrell Williams, sorti en 2013, a occupé la première place des meilleures ventes durant 22 semaines, soit plus de cinq mois.

«Shallow»

Idem pour le tube de Lady Gaga et Bradley Cooper. Récompensé aux Oscars, «Shallow» (2018), le single extrait de la bande-originale du film «A Star is Born», est resté numéro 1 pendant 22 semaines.

«Mambo No. 5»

«Ladies and gentlemen, this is Mambo No.5». Lou Bega est lui aussi entré dans l’histoire du classement musical le plus célèbre de France avec son tube «Mambo No. 5 (a little bit of…)». Sorti en 1999, ce morceau, qui parle des ex du chanteur, est resté «Number One» pendant 20 semaines.

«Belle»

Interprétée par le trio Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori, «Belle» (1998), la chanson phare de la comédie musicale «Notre-Dame de Paris», s’est hissée à la première place du classement des meilleures ventes pendant 18 semaines.

«Despacito»

Le titre «Despacito» a fait danser le monde entier durant l’été 2017. Les chanteurs portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee ont eux-aussi connu la joie d'être numéro 1 du classement des tubes les plus vendus, et ce pendant 18 semaines.

«Jerusalema»

Un autre artiste peut se vanter d’être resté 18 semaines en tête des meilleures ventes. Il s’agit du DJ sud-africain Master KG, qui a co-enregistré le morceau «Jerusalema» en 2020, avec la chanteuse Nomcebo Zikode, rapidement devenu l'un des hymnes du confinement.