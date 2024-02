Adele reporte 10 concerts en mars pour raison de santé

Malade, la chanteuse britannique Adele a reporté toutes les dates de mars de sa résidence « Weekends with Adele » à Las Vegas.

Repos forcé. Adele a annoncé ce mardi avoir pris la décision difficile de reporter dix spectacles de sa résidence à Las Vegas le temps qu'elle se concentre sur sa santé. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 35 ans a fait savoir qu'elle était souffrante à la fin de la dernière série de spectacles dans le cadre de sa résidence et qu'elle n'avait pas eu tout le temps de se rétablir.

«Malheureusement, je dois prendre un peu de temps et suspendre ma résidence à Vegas», a-t-elle écrit. «J'étais malade à la fin de la dernière étape et tout au long de ma pause. Je n'avais pas vraiment eu la chance de retrouver une pleine santé avant la reprise des spectacles et maintenant je suis de nouveau malade. Tout cela a eu des conséquences néfastes sur ma voix». «Et ainsi de suite sur ordre des médecins», a-t-elle poursuivi. «Je n'ai pas d'autre choix que de me reposer complètement. Les 5 week-ends restants de cette étape sont reportés à une date ultérieure. Nous travaillons déjà sur les détails et vous recevrez les informations dès que possible. Les dates reportées sont les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 mars», a-t-elle précisé.

«Je vous aime, vous allez me manquer follement et je suis désolée pour le désagrément x», a-t-elle ajouté.

I love you, I’ll miss you like mad and I’m sorry for the inconvenience x pic.twitter.com/zO3k2ggMKR — Adele (@Adele) February 28, 2024

La chanteuse de «Hello» a lancé «Weekends with Adele» au Colosseum Theatre du Caesars Palace en novembre 2022. La dernière date prévue pour s'y produire est actuellement le 15 juin.

Le mois dernier, la chanteuse a annoncé qu'elle effectuerait une résidence européenne spéciale à Munich, en Allemagne, qui débutera le 2 août. «Je ne pouvais pas imaginer une façon plus merveilleuse de passer mon été et de terminer cette belle phase de ma vie et de ma carrière avec des spectacles plus près de chez moi pendant un été aussi excitant», a-t-elle écrit.

Ce n’est pas la première fois que la star britannique reporte des concerts à Las Vegas. En 2022 elle avait annoncé, en larmes, être contrainte de reporter des dates car la moitié de l’équipe de production avait contracté le Covid-19.