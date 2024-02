Oasis : Liam Gallagher sans pitié envers Mariah Carey avant l'entrée du groupe au Panthéon du Rock’n’Roll

Liam Gallagher s’est une nouvelle fois exprimé sur la présence du groupe Oasis, nommé dans la cuvée 2024 du Rock’n’Roll Hall Fame, critiquant ouvertement la présence de Mariah Carey et la crédibilité de l’institution américaine.

Il ne fait pas dans la demi-mesure. Quelques semaines après avoir annoncé son refus de participer à l'éventuelle cérémonie d'intronisation de son groupe Oasis au Rock’n’Roll Hall Fame, Liam Gallagher s’est complètement lâché à l’égard de l’institution américaine, dans un entretien accordé au site britannique Sunday Times le week-end dernier. Le chanteur s’en est notamment pris à Mariah Carey, et s’est montré très critique vis-à-vis du processus de sélection des artistes au Panthéon du Rock’n’Roll.

«Même si j’adore Mariah Carey et tout le reste, j’ai envie de dire : rendez-moi service et allez-vous faire foutre. C’est comme si on me mettait au panthéon du rap, et je ne veux pas faire partie de quelque chose d’aussi mentalement dérangé», a-t-il déclaré, avant de s’en prendre aux membres du conseil chargés de déterminer les artistes qui feront officiellement leur entrée au Rock’n’Roll Hall Fame en avril prochain. «J’ai fait plus pour le rock’n’roll que la moitié des clowns de ce conseil. C’est donc un ramassis de conneries», a-t-il ajouté.

Il y a quelques semaines, Liam Gallagher avait exprimé son désintérêt total pour l’événement. «Nique le Rock’n’ Roll Hall of Fame, il est rempli de merdes», avait-il indiqué sur son compte X (ex-Twitter).

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024

«Je n’ai pas besoin d’un prix de branleur décerné par un gériatre avec un chapeau de cow-boy», avait-il également répondu à un fan l’interrogeant sur son attitude vis-à-vis de l’institution. Pour rappel, en plus de Mariah Carey et Oasis, les sélectionnés de cette cuvée 2024 sont Mary J. Blidge, Cher, Dave Matthews Band, Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Sinéad O’Connor, Ozzy Ousbourne, Sade, et A Tribe Called Quest.