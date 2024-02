Road House : Amazon visé par une plainte pour avoir utilisé une intelligence artificielle

Le scénariste R. Lance Hill, qui a signé le scénario du film «Road House» sorti en 1989, a porté plainte contre Amazon Studios et la Metro Goldwin Mayer pour violation des droits d’auteur. Il dénonce également un usage illégal de l’intelligence artificielle.

Des controverses qui s’enchaînent. Prévu pour être lancé le 21 mars prochain sur Prime Video, le film «Road House», avec Jake Gyllenhaal, est la source d’une plainte déposée par le scénariste R. Lance Hill, auteur du scénario de la version originale avec Patrick Swayze sortie en 1989, contre Amazon Studios, MGM Studios et United Artists pour violation des droits d’auteur. Celui qui se fait appelé David Lee Henry accuse également Amazon d’avoir eu recours à un logiciel d’intelligence artificielle pour reprendre certains dialogues en plein cœur de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, en violation des accords avec les conventions collectives avec les organisations syndicales.

Selon le site américain EW.com, R. Lance Hill avait alerté les studios en 2021 sur le fait qu’il allait récupérer les droits d’auteur du scénario original le 11 novembre 2023. La plainte précise que les studios se sont alors lancés dans une course contre-la-montre pour tenter de terminer la production du film dans les temps. Une précipitation qui serait à l’origine de leur décision d’utiliser à un logiciel d’intelligence artificielle durant la post-production, en pleine grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, dans l’espoir de boucler le film avant la date limite. Ce qu'ils auraient échoué à faire.

«Cette affaire découle de la violation flagrante des droits d'auteur par les défendeurs, qui ont délibérément omis de concéder les droits cinématographiques et auxiliaires requis pour le scénario de Hill à l'origine de leur remake dérivé de 2024, comme l'exige la loi», précise la plainte déposée hier au tribunal fédéral de Californie.

Une affaire qui pourrait faire date

«Hill est en outre informé et croit et, sur cette base, allègue que les défendeurs sont allés jusqu'à prendre des mesures extrêmes pour essayer de respecter cette date limite du 10 novembre 2023, à un coût supplémentaire considérable, y compris en recourant à l'IA pendant la grève de 2023 de la Screen Actor's Guild, pour reproduire les voix des acteurs du remake de 2024 à des fins d'ADR (Automatic Dialogue Replacement, soit «remplacement automatique du dialogue»), le tout en violation consciente des conventions collectives de la SAG et de la Director's Guild of America (DGA) dont les défendeurs étaient signataires», peut-on lire également.

Des accusations formellement démenties par Amazon via un communiqué transmis au site américain Deadline. «Le procès intenté par R. Lance Hill concernant ‘Road House’ aujourd'hui est totalement sans fondement et de nombreuses allégations sont catégoriquement fausses. Le film n'utilise aucune IA à la place des voix des acteurs. Nous sommes impatients de nous défendre contre ces affirmations», est-il indiqué.

Si l’action de R. Lance Hill n’a quasiment aucune chance de bloquer la sortie du film sur Prime Video, cette affaire pourrait faire date dans l’industrie du divertissement pour la nature des problématiques qu’elle soulève, notamment concernant la complexité juridique du système d'attribution des droits des scénaristes américains. «Road House» avait déjà fait la Une de l’actualité après la colère du réalisateur Doug Liman et de Jake Gyllenhaal, à propos du refus d’Amazon de sortir le film au cinéma avant sa mise en ligne sur Prime Video, à tel point que Doug Liman avait boycotté l’avant-première du film au festival SXSW. Le comédien avait récemment tenté de mettre fin à la polémique en affirmant qu’une sortie en salle n’avait jamais été à l’ordre du jour dans une interview avec le site Total Film.