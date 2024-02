L’humoriste et acteur Richard Lewis, connu pour son rôle dans «Larry et son nombril», est décédé

L’humoriste et acteur américain Richard Lewis, connu pour son rôle dans la série «Larry et son nombril», est décédé à l’âge de 76 ans.

Richard Lewis, star de la série «Larry et son nombril», est décédé mardi soir à son domicile de Los Angeles des suites d'une crise cardiaque, a annoncé mercredi 28 février la presse américaine. Figure incontournable de l’humour, il avait annoncé en avril souffrir de la maladie de Parkinson et décidé de ne plus jouer.

L’acteur avait fait ses débuts au cinéma en 1979 dans «Diary of a Young Comic» (Journal d’un jeune comique), avant de percer dans les années 1980 et 1990 grâce à ses apparitions dans «The Tonight Show» et le «Late Show With David Letterman».

Au cinéma, il s’est notamment illustré dans la comédie «Sacré Robin des bois», en 1993. Il a également donné la réplique à Jamie Lee Curtis dans la série à succès d'ABC «Anything but Love» entre 1989 et 1992. L’actrice a d'ailleurs rendu hommage son ami hier soir, saluant «un merveilleux acteur. Profond et tellement drôle».

«Il a été comme un frère pour moi. Il avait cette rare combinaison d’être la personne la plus drôle et aussi la plus douce», a de son côté réagi Larry David, son ami et co-star dans Larry et son nombril. «Mais aujourd’hui, il m’a fait sangloter et je ne lui pardonnerai jamais», a conclu ce dernier.