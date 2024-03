Anatomie d'une chute : le chalet du film en location sur Airbnb

Une partie du chalet ayant servi de décor au film «Anatomie d'une chute» de Justine Triet est en location sur Airbnb.

Avis aux cinéphiles. Une partie du chalet ayant servi de décor au film «Anatomie d'une chute» de Justine Triet est en location sur Airbnb, comme l'a répéré la revue spécialisée AD. Situé à 1.400 mètres d'altitude, dans la commune de Villarembert, en Savoie, le chalet n'est qu'à dix minutes de La Toussuire, station du domaine skiable des Sybelles.

A noter que seule une partie de la bâtisse où, entre février et mars 2022 la réalisatrice Justine Triet a tourné, est à louer. Il s’agit «d’un logement cosy et douillet, proche des stations et sentiers de randonnée», peut-on lire sur l’annonce, plus précisément d’un appartement en duplex d'une terrasse privatisée au rez-de-chaussée, de deux chambres et d’une salle de bain.

Le décor est toutefois très différent de celui aperçu dans le film de Justine Triet. Et pour cause, l’intérieur avait été revu et corrigé pour les besoins du long-métrage, aussi seule la partie supérieure du chalet avait été investie par les équipes du tournage, est-il précisé dans AD.

45 personnes présentes lors du tournage

«Au-delà de la décoration qui était complètement autre, j'ai changé le sol et recloisonné avec des murs en bois», explique également Emmanuelle Duplay, cheffe décoratrice, auprès du magazine. «On est arrivés, on a installé un décor et on a tout redémonté en remettant à l’identique, un peu comme si nous n’y avions jamais mis les pieds», a-t-elle ajouté. Ainsi, les deux fenêtres du troisième étage depuis lesquelles la fameuse chute au cœur du film s’est produite, ont été construites uniquement pour les besoins du scénario et redémontées ensuite.



«Anatomie d'une chute» plonge dans la vie d'un couple, alors que le mari est un jour retrouvé mort, gisant dans son sang qui macule la («fausse») neige de la cour. Est-il tombé accidentellement, s'est-il suicidé, son épouse l'a-t-elle tué ? C'est ce qui est tenté d'être établi tout au long du film. «Je voulais une lumière froide, crue, des extérieurs puissants qui contrastent avec les intérieurs. Et les courbes de la montagne en fond, où on n’arrête pas de monter et descendre pour essayer de comprendre cette chute», avait expliqué la réalisatrice quant au choix du décor dans une interview pour France 3.

«Ils cherchaient une maison partiellement isolée, partiellement en travaux et avec une façade suffisamment haute pour qu’un personnage puisse se tuer en tombant», avait expliqué dans une interview pour le Dauphiné Libéré la propriétaire, qui retape depuis plusieurs années les lieux avec son mari. «D’abord réticente à louer son chez-soi», est-il indiqué, elle avait fini par accepter. «Ce n’est pas anodin d’avoir 45 personnes tous les jours chez vous, même s’ils avaient des assurances en béton», avait-elle confié. Dix personnes travailleront pendant trois semaines à plein temps pour transformer la bâtisse.

La mise en location de l'appartement sur Airbnb offre désormais la possibilité d’investir les lieux pour y séjourner plus d'une nuit, est-il souligné. Une aubaine pour tous les fans du long-métrage nommé aux Oscars et déjà récompensé par six César, une Palme d’or à Cannes, un BAFTA ou encore deux Golden Globes, d’autant que la nuit pour 4 personnes est proposée à 90 euros, et que l’appartement fait le bonheur des touristes qui lui ont attribué la note de 4,97/5. «Avant, déjà, des promeneurs s’arrêtaient pour le photographier», avait confié au Dauphiné la propriétaire, qui avait dit «ne pas craindre les badauds». Une chance, car avec le succès du film, sa maison est maintenant une véritable star.