Festival de Cannes 2024 : quel est ce réalisateur québécois qui présidera le jury de la section «Un certain regard» ?

Habitué du Festival de Cannes, le réalisateur québécois Xavier Dolan a été choisi par les organisateurs pour présider le jury de la section «Un certain regard» lors de la 77e édition, qui se déroulera du 14 au 25 mai prochain.

S’il a annoncé en juillet dernier vouloir arrêter la réalisation, le cinéaste québécois multirécompensé Xavier Dolan n’a pas pour autant choisi de rester inactif. Pour preuve, il sera le président du jury de la section parallèle «Un certain regard», dédiée au cinéma d'auteur et de découverte, du prochain Festival de Cannes, dont la 77e édition se tiendra du 14 au 25 mai prochain. Une annonce faite ce jeudi 29 février par les organisateurs de l’événement.

Xavier Dolan, President of the Un Certain Regard Jury at #Cannes2024!





Jury Prize in 2014 (Mommy) and Grand Prix in 2016 (It's Only the End of the World), the filmmaker will celebrate the thirst for discovery and passion for others’ talent.





https://t.co/UeEIXvBDiX pic.twitter.com/OV1yFk7vNI

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) February 29, 2024