Michel Houellebecq : 6 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'écrivain

Alors que Michel Houellebecq est à l’affiche du film de Guillaume Nicloux, baptisé «Dans la peau de Blanche Houellebecq», qui sortira dans les salles le mercredi 13 mars, voici 6 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l’écrivain.

Il s’appelle Michel Thomas

Tout d’abord, son véritable patronyme est Thomas. Houellebecq est le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, Henriette Houellebecq, domiciliée en Seine-et-Marne et chez qui il a trouvé refuge après avoir été abandonné très tôt par ses parents. L’écrivain a choisi ce nom en guise de pseudonyme afin de rendre hommage à celle qui l’a élevé.

Il est ingénieur agronome de formation

Avant de prendre la plume, l’auteur de «La carte et le territoire», prix Goncourt 2010, a étudié à l'Institut national agronomique Paris-Grignon. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur agronome, en 1978, le romancier a travaillé plusieurs années en tant qu’assistant informatique au ministère de l'Agriculture, puis à l'Assemblée nationale.

Il s’est marié trois fois

Michel Houellebecq s’est marié trois fois. De sa première femme, il a eu un fils, prénommé Etienne et né en 1981. Après une rupture douloureuse, qui a plongé l’écrivain dans une profonde dépression, il a épousé l'éditrice Marie-Pierre Gauthier en 1998, avant de divorcer en 2010. En septembre 2018, il s’est marié à Qianyum Lysis, de 20 ans sa cadette.

Il a sorti un album

Entre la publication des «Particules élémentaires» et de «Plateforme», Michel Houellebecq a troqué son stylo contre un micro. En 2000, il a en effet sorti un album, baptisé «Présence humaine». Dans cet opus, l’auteur, qui a d’abord écrit de la poésie, chante plusieurs de ses poèmes, sublimés par la musique de Bertrand Burgalat.

Il est né sur l’île de la Réunion

Michel Houellebecq est né à Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion. Son père, René Thomas, était guide de haute montagne, et sa mère, Lucie Ceccaldi, médecin anesthésiste de profession. Ses parents, à qui il ne parle plus, ont décidé de l’appeler Michel après une escapade en Normandie pour visiter le Mont-Saint-Michel.

son acte de naissance a été falsifié par sa mère

Selon l’écrivain, sa mère a falsifié son acte de naissance pour le vieillir de deux ans et pouvoir le mettre à l’école plus rapidement. Michel Houellebecq affirme être né le 26 février 1958, et non le 26 février 1956. Sa mère, Lucie Ceccaldi, a démenti cette affirmation dans son livre «L'innocente», paru en 2008. «M'accuser d'avoir truqué des actes de naissance alors que c'est lui qui se rajeunit de deux ans, allez savoir pourquoi, petit con coquet en plus», a-t-elle écrit.