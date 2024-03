«Boléro» : voici 3 choses à savoir sur le biopic avec Raphaël Personnaz

Signé Anne Fontaine, «Boléro» sort en salles ce mercredi. Voici trois choses à savoir sur ce biopic avec Raphaël Personnaz, et consacré au célèbre compositeur Maurice Ravel.

Le tournage s’est déroulé en partie au Belvédère

A la surprise générale, l’équipe du film a réussi à tourner au sein du Belvédère, la maison que le compositeur a occupée pendant seize longues années, de 1921 jusqu’à sa mort en 1937. Elle se situe à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines, et est devenue le musée Maurice Ravel.

«C’est un véritable miracle qu’on ait obtenu le droit d’y planter notre caméra. (Maurice) Ravel l’avait entièrement conçu pour y travailler. Tout y est à son image - les bibliothèques, les frises, l’étroitesse des couloirs, le jardin japonais. Tout y est petit - comme lui, et comme le rappel de la douleur qu’il en éprouvait. Je l’avais visitée, bien sûr, et pensais reconstruire un décor jusqu’à ce que je me dise qu’il serait extraordinaire d’y tourner, là, et dans le cimetière de Montfort-l'Amaury», confie la réalisatrice dans les notes de production, ajoutant que cet accord a été trouvé après de «longues tractations (avec) la mairie».

Raphaël Personnaz a perdu dix kilos

Pour se glisser dans la peau du célèbre compositeur français (1875-1937), l’acteur Raphaël Personnaz n’a pas hésité à perdre dix kilos. Ainsi, il souhaitait coller au plus près à ce personnage qui avait un physique sec et très maigre.

«(Maurice) Ravel se tient toujours très droit. Il existe vingt-trois petits films muets de lui : dès qu’il sent que l’attention est posée sur lui, qu’il repère la caméra ou que quelqu’un s’approche de lui, il se raidit. (…) Même lorsqu’il est au piano, il se tient très droit. Comment pouvait-il vivre éternellement comme cela ? Mystère. Il ne se relâchait qu’en composant sa musique. J’ai donc travaillé cette forme de sécheresse et en même temps cette bonté que tous prêtent à (Maurice) Ravel», explique le comédien de 42 ans qui donne la réplique dans ce long-métrage à Doria Tillier, Jeanne Balibar, Emmanuelle Devos, Anne Alvaro, ou encore Vincent Perez.

Le pianiste Alexandre Tharaud aux commandes de la BO

S’il joue le rôle du compositeur Edouard Lalo, le pianiste Alexandre Tharaud a surtout supervisé la bande-originale de ce biopic. «J'ai enregistré la musique et je prête mes mains. C'est-à-dire que dans certaines scènes, quand on ne voit que les mains, ce sont les miennes. J'ai essayé de jouer comme Ravel, c'est-à-dire pas très bien, parce qu'il avait une technique assez défaillante, pour cela il a fallu rétrécir mes mains pour faire quelques fausses notes», a déclaré le musicien de 55 ans au micro de France Musique.

De son côté, Raphaël Personnaz avait de solides bases en piano, mais a pu compter sur le soutien d’Alexandre Tharaud, lequel lui a présenté Fréderic Vaysse-Knitter. Ce professeur a enseigné à l’acteur «La Pavane» et plusieurs autres morceaux fameux du compositeur.