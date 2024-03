«Le comte de Monte-Cristo» : les premières images du film avec Pierre Niney enfin dévoilées

Après «Les Trois Mousquetaires», «Le Comte de Monte-Cristo», nouvelle adaptation cinématographique de l’œuvre d’Alexandre Dumas, débarquera en salles le 28 juin prochain. Un premier teaser a été dévoilé ce lundi.

Ils ont signé le scénario des deux volets à succès des «Trois Mousquetaires» réalisés par Martin Bourboulon. Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte («Le prénom») reviennent au cinéma en tant que réalisateurs avec «Le comte de Monte-Cristo», qui sortira le 28 juin prochain, et dont le premier teaser a été dévoilé ce lundi 4 mars.

Sur les images de cette nouvelle adaptation au cinéma du célèbre roman d’Alexandre Dumas publié entre 1844 et 1846, l’acteur Pierre Niney apparaît dans la peau d’Edmond Dantès, «le premier super-héros français qui passe de la lumière à l’ombre, et devient l’incarnation du vengeur masqué». «À partir de maintenant c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis», promet ce jeune homme dont la soif de vengance est née après avoir été emprisonné à tort au château d’If, alors qu'il devait se marier. On le découvre exécuter des combats dans des scènes qui promettent de l’action et de l’aventure.

Au casting, on retrouvera Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte, Patrick Mille, Bastien Bouillon et Vassili Schneider.

Les scores des projections tests sur les publics sont !!!





Je suis si impatient de vous monter ce film qui sonde la beauté et la noirceur de l’âme humaine…





Vous avez voté :



LUNDI on vous poste donc le Teaser du COMTE DE MONTECRISTO ! pic.twitter.com/nEQnry6Pii — Pierre Niney (@pierreniney) March 2, 2024

«Je suis si impatient de vous monter ce film qui sonde la beauté et la noirceur de l’âme humaine…», a écrit Pierre Niney le 2 mars dernier sur X (anciennement Twitter).