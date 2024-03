Jérémy Ferrari : son spectacle «Anesthésie générale» retransmis en direct au cinéma ce dimanche

L'ultime représentation du spectacle de l'humoriste Jérémy Ferrari, «Anesthésie générale», sera projetée en direct dans près de 300 salles de cinéma ce dimanche, à partir de 17h.

De la scène au grand écran. Après une longue tournée qui a attirée plus de 300.000 spectateurs, Jérémy Ferrari s’apprête à donner l’ultime représentation de son spectacle «Anesthésie générale» ce dimanche 10 mars, à l’Accor Arena Paris. Un show joué à guichets fermés qui sera retransmis en direct, dès 17h, dans quelque 300 salles de cinéma à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Une occasion unique pour les fans de (re)découvrir pendant plus de trois heures l’humoriste qui, après la religion et la guerre, s’attaquera, avec son humour noir légendaire, à notre système de santé (hôpital public, sécurité sociale, homéopathie…) et à ses addictions passées. Pathé Live, qui va retransmettre ce spectacle par satellite en HD et son 5.1, promet, dans un communiqué officiel, «des surprises inédites dans une ambiance totalement survoltée».

Quelques précédents à succès

En 2012, Florence Foresti avait rassemblé 87.000 spectateurs au cinéma avec la projection en direct de son «Foresti Party Bercy». Quant à Blanche Gardin, elle avait réuni 92.000 curieux dans les salles obscures, venus voir la diffusion de son spectacle «Bonne nuit Blanche», présenté en 2019 depuis L’Européen, à Paris.

Après la scène, Jérémy Ferrari, également auteur, metteur en scène, producteur et comédien, sera à l’affiche, le 1er mai prochain, du film «Roqya» de Saïd Belktibia. Un thriller dans lequel il donnera la réplique à l’actrice Golshifteh Farahani.