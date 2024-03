Marvel : Chris Evans prend la défense des films de superhéros lors d'un débat sur la saturation des fans

Présent à l’Emerald City Comic Con à Seattle ce week-end, Chris Evans s’est exprimé sur les films de superhéros, et le sentiment de saturation ressenti par les fans. Le comédien pointant notamment du doigt le fait qu’ils n’étaient pas appréciés à leur juste valeur.

Tout n’est pas à jeter. Chris Evans a fait une apparition surprise à l’Emerald City Comic Con à Seattle, dimanche dernier, où il a pu s’exprimer sur les films de superhéros et la lassitude ressentie par certains fans, rapporte le site américain Total Film. Le comédien de 42 ans, connu pour avoir incarné le personnage de Captain America pendant près de dix ans chez Marvel, a tenu à souligner que ces derniers n’étaient pas appréciés à leur juste valeur.

«Les fims adaptés des comics de manière générale, pour je ne sais quelle raison, ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Ils sont ces gigantesques films. Avec pleins de chefs en cuisine. Mais la preuve empirique est connue désormais : ce n’est pas facile à faire. Si ça l’était, il y en aurait beaucoup plus de meilleure qualité», a-t-il lancé. «Je ne cherche pas à critiquer qui que ce soit. J’ai moi-même été au générique de quelques-uns qui n’ont pas fonctionné. Ça arrive. Faire un film est difficile. Plus de chefs en cuisine ne facilite pas les choses. Je ne veux pas citer certains Marvel en particulier, mais certains de ces films sont justes géniaux. Au-delà du fait que ce soient des films de superhéros. Et je trouve qu’ils méritent d’être plus appréciés», a-t-il ajouté.

Chris Evans a précisé que le film de superhéros qu’il avait préféré tourner était, sans conteste, «Captain America : Le Soldat de l’Hiver», sorti en 2014. Il s’agissait du deuxième film où son personnage était le point central de l’intrigue après le premier volet sorti en 2011. Et selon l’acteur, il se sentait alors beaucoup plus à l’aise dans le rôle de Steve Rogers. «C’est mon film Marvel préféré d’un point de vue personnel. Pas seulement le film, mais l’expérience autour. J’étais si nerveux pour le premier film. Vous savez où vous venez de mettre les pieds, et on est sur la défensive. On joue pour ne pas perdre. Dans ‘Le Soldat de l’Hiver’, nous avons joué pour gagner. C’est aussi le premier film avec les frères Russo. Nous avons pris plus de risques, et les personnages paraissaient plus aboutis. C’est une des meilleures expériences de mon passage chez Marvel», a-t-il déclaré.