Hoshi offre des places à une fan qui avait dû renoncer à son concert pour soigner son chat

La chanteuse française Hoshi a offert des places de concert à une fan, qui n'avait pas pu aller la voir en raison de son chat tombé malade.

«Je PUE le seum parce que ça fait des années que je veux voir @HoshiOfficial et je voulais aller la voir avec mon coloc à Montpellier pour la première fois. Et Sheeran est tombé malade et maintenant j’ai 4000 euros de frais de véto sur le dos & pas de place de concert », a déclaré Émeline sur X (anciennement Twitter), le 3 mars dernier. Un post accompagné par le montage d'un homme avec une bouteille d'eau, restant calme au milieu des flammes et vu plus de 950.000 fois sur le réseau social.

je PUE le seum parce que ça fait des années que je veux voir @HoshiOfficial et je voulais aller la voir avec mon coloc à Montpellier pour la première fois.





Et Sheeran est tombé malade et maintenant j’ai 4000 euros de frais de véto sur le dos & pas de place de concert pic.twitter.com/UEKpt4u5MC — (@Sherniibal) March 3, 2024

La jeune fan de 25 ans de la chanteuse de «Ta marinière» et de «Puis t'as dansé avec moi» pensait mettre une croix sur le concert d'une de ses artistes préférées, mais c'était sans compter la générosité d'Hoshi qui lui a directement répondu sur X : «Ton chat s’appelle Ed Sheeran c’est incroyable je te mets deux invits viens en DM».

Ton chat s’appelle Ed Sheeran c’est incroyable je te mets deux invits viens en DM https://t.co/jfq8y8mPf2 — Hoshi (@HoshiOfficial) March 3, 2024

La fan a remercié la chanteuse pour son geste : «Au nom de Sheeran qui est heureux que ses darons prennent un peu de plaisir en ces temps difficiles merci du fond du cœur». Le concert d'Hoshi est prévu à Montpellier le 14 mars prochain. La chanteuse est actuellement en tournée dans toute la France et se produira à Paris le 12 décembre prochain.