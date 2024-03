Oscars 2024 : quatre votants donnent leur avis tranché sur les films en compétition

Alors que la 96e cérémonie des Oscars se déroulera dans la nuit du 10 au 11 mars au Dolby Theatre, à Los Angeles, le site américain Entertainment Weekly a interrogé quatre votants – une actrice, un publicitaire, un scénariste et un réalisateur – sur les films en compétition.

Une prise de température. À quelques jours de la 96e cérémonie des Oscars, qui se tiendra dans la nuit du 10 au 11 mars au Dolby Theatre, à Los Angeles, et qui sera à suivre en France, en direct et en exclusivité sur CANAL+ à partir de 2h du matin, le site américain Entertainment Weekly a demandé à quatre votants – une actrice, un publicitaire, un scénariste et un réalisateur – de donner leur avis sur les récompenses les plus prestigieuses : meilleur film, meilleur réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleurs seconds rôles, meilleure scénario adapté, et meilleur scénario original.

Il en ressort des avis parfois très tranchés, souvent étonnants, qui laissent présager une soirée pleine de surprises au moment où les trophées seront attribués. Les lecteurs anglophones peuvent découvrir l’intégralité de l’article publié par Entertainment Weekly (ici). Et voici un résumé de l’essentiel des informations qu’il contient pour les autres. Concernant le meilleur film, les votes sont partagés entre «Oppenheimer», le grand favori de la compétition avec ses 13 nominations. Et «American Fiction», la comédie dramatique de Cord Jefferson lancée sur Prime Video le 26 février dernier, avec deux votes chacun.

S’il n’est plus nécessaire de présenter «Oppenheimer», qui suit le parcours du physicien Robert Oppenheimer au moment où ce dernier est nommé à la tête du projet Manhattan en 1943, «American Fiction» est plutôt passé inaperçu, notamment parce que le film n’est pas sorti au cinéma en France. Le long métrage n’en reste pas moins une critique acerbe du monde culturel à travers le personnage de Thelonious ‘Monk’ Ellison, un professeur d’anglais brillamment incarné par Jeffrey Wright, qui peine à publier ses œuvres. Jusqu’au jour où il décide d’écrire un roman satirique… que tout le monde va prendre au sérieux.

On notera au passage la critique acerbe de «Maestro» de Bradley Cooper, désigné comme une «vanité» qui a totalement échoué à décrire la vie trépidante de Leonard Bernstein, en se concentrant principalement sur son addiction au sexe, et en faisant fi de tout le reste, selon le réalisateur votant. Le scénariste ajoute avoir détesté la performance du comédien dans le rôle principal. «Il n’enlève jamais la cigarette de sa bouche, je pouvais à peine l’entendre. Il est juste là à marmonner la plupart du temps. J’ai trouvé que c’était affligeant», précise-t-il.

Le maître, Christopher Nolan

Le prix du meilleur réalisateur fait presque l’unanimité, avec le nom de Christopher Nolan cité par l’ensemble du panel. Un des votants, le réalisateur, décide toutefois de prendre le contre-pied en citant Jonathan Glazer, le metteur en scène de «La Zone d’intérêt», actuellement en salle, qui suit le quotidien du commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et de son épouse Hedwig qui tentent de mener une vie de famille la plus normale possible auprès du camp.

Le trophée du meilleur acteur est une bataille opposant Cillian Murphy (Oppenheimer), Paul Giamatti (The Holdovers), et Jeffrey Wright. C’est ce dernier qui termine en tête avec deux citations parmi les quatre votants, tous saluant sa performance dans «American Fiction». Celui de la meilleure comédienne semble promis à Lily Gladstone pour sa performance dans le film de Martin Scorcese, «Killers of the flower moon». «Ce film n’est rien sans elle», précise le réalisateur votant. «C’était une erreur d’adopter le point de vue du personnage incarné par Leonardo DiCaprio pendant deux heures», précise-t-il également. Emma Stone est également citée pour son rôle dans «Pauvre créature», un film que le réalisateur votant a toutefois trouvé malaisant en raison de sa critique ratée de la misogynie. «On sent que le film essaie de faire un commentaire sur la misogynie, mais finit par se contredire pendant trois heures», lance-t-il.

Un Oscar pour Justine Triet ?

Pour les prix des meilleurs seconds rôles, c’est Mark Ruffalo pour sa performance dans «Pauvre créature» qui tire son épingle du jeu. Robert De Niro (Killers of the flower moon) et Sterling K. Brown (American Fiction) sont également cités. Tout comme Robert Downey Jr., qui reste probablement le favori pour repartir avec le trophée du meilleur acteur dans un second rôle. Chez les comédiennes, le nom de Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) revient de manière régulière également.

America Ferrara (Barbie), Danielle Brooks (La couleur pourpre), et Jodie Foster (Nyad) sont également citées. Pour le prix du meilleur scénario adapté, «Oppenheimer» et «Barbie» semblent engagés dans un face-à-face titanesque. L’Oscar du meilleur scénario original semble quant à lui se jouer entre «The Holdovers» et «Anatomie d’une chute». Le film de Justine Triet paraît être en mesure de l’emporter, avec la joie de repartir avec au moins une statuette sur ses cinq nominations.