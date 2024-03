Superman : le tournage a débuté en Norvège, annonce James Gunn

Dans un entretien avec le site norvégien VG, James Gunn est revenu sur la première semaine de tournage de «Superman» dans l’archipel de Svalbard, en Norvège. Avec notamment des scènes situées dans la Forteresse de la Solitude, qui se trouve en Arctique dans les comics.

La production est en cours. James Gunn s’est entretenu avec le site norvégien VG à propos de la première semaine de tournage du prochain «Superman» – le réalisateur a récemment précisé que le terme «Legacy» n’était plus d’actualité – qui se déroule actuellement dans l’archipel de Svalbard, en Norvège. Plusieurs scènes ont été tournées dans la vallée d’Adventdalen, un endroit où James Gunn a pu mettre en scène l’arrivée du superhéros dans la Forteresse de la Solitude, un complexe sous-terrain aperçu notamment dans le film de Richard Donner en 1978.

«Nous avons filmé les premières scènes à Svalbard, qui montrent Superman volant jusqu’à la Forteresse de la Solitude. Nous voulions un endroit qui soit magnifique tout en donnant l’impression de se trouver au milieu de l’Arctique. Nous avons visités plusieurs endroits à travers le monde. Mais il y avait plusieurs choses qui nous ont convaincu de venir à Svaldbard. À commencer par la beauté naturelle du site. Mais aussi la grande variété des paysages qu’on ne trouve pas ailleurs. Cette nature apporte un aspect spécial à l’ensemble», a-t-il déclaré.

James Gunn s’est également félicité de l’attitude de la population qui, si elle se montre curieuse de ce qui se passe dans la région, n'est pas là pour tenter de prendre des photos pour les revendre. «Il y a eu des personnes qui sont venues pour regarder. Mais c’est tout à fait normal. Et cela fait une grande différence. Entre être curieux et regarder ce qui se passe, et essayer de pénétrer sur un plateau de tournage pour prendre des clichés dans l’optique de les revendre», explique le réalisateur qui n’est pas étranger aux indiscrétions de certains paparazzis sur des précédentes productions.

Le tournage de «Superman» doit se déplacer aux États-Unis, dans l’Ohio, après cette escale norvégienne, où James Gunn sait que l’attention de la presse sera autrement plus soutenue. Pour rappel, les spectateurs retrouveront David Corenswet dans la peau du superhéros, tandis que Rachel Brosnahan sera Lois Lane. Le personnage de Lex Luthor sera incarné par Nicholas Hoult. Nathan Fillion sera Guy Gardner, un membre de la Green Lantern Corps. Isabela Merced sera Hawkgirl, et Maria Gabriela de Faria jouera Alicia Spica, alias l’Ingénieure, une des antagonistes de l’histoire.