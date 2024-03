Lollapalooza : pourquoi l’édition 2024 a-t-elle été annulée ? 

Les organisateurs du festival Lollapalooza ont annoncé ce jeudi l'annulation de l'édition 2024.

Il faudra patienter jusqu’en 2025. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce jeudi, les organisateurs du Lollapalooza, - célèbre festival qui se tient chaque été à l'hippodrome de Paris Longchamp – ont annoncé que l’édition 2024 était annulée.

Sans pour autant nommer les Jeux olympiques, les équipes de l’événement ont évoqué «le cadre particulier qu’est l’été 2024».

«Au vu des contraintes logistiques, administratives et sécuritaires qui sont de plus en plus fortes, et malgré des artistes et des équipes motivées à vous donner rendez-vous en juillet prochain, il nous est malheureusement impossible d’organiser le festival comme nous l’avions pensé, dans les meilleures conditions d’accueil pour nos fans, nos artistes et nos partenaires», est-il écrit sur les comptes X et Instagram du Lollapalooza.

Les équipes de #LollaParis ont un message pour vous. Nous vous donnons rendez-vous à l’Hippodrome de ParisLongchamp en Juillet 2025 pour la prochaine édition de Lolla Paris. pic.twitter.com/gDQTZJdnOI — Lollapalooza Paris (@lollapaloozafr) March 7, 2024

En 2023, le Lollapalooza avait réuni 170.000 fans avec en têtes d’affiche Kendrick Lamar, Rosalìa, Lil Nas X, Kygo ou encore Damso.