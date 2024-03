MeToo dans le cinéma : Macha Méril dénonce un comportement de François Truffaut «qui ne serait plus accepté aujourd'hui»

Macha Méril a dénoncé le comportement du réalisateur François Truffaut avec les femmes. Le maître du 7e Art agissait d'une manière qui ne serait selon elle pas tolérée aujourd’hui.

La vague #MeToo dans le cinéma continue de délier les langues. Dans un entretien publié ce mercredi dans le Parisien, l’actrice et écrivaine Macha Méril a déclaré que «François Truffaut, si respecté, n’est pas exempt de la liste des cinéastes qui ont abusé des femmes à des fins pas très honnêtes». «Il n’était pas blanc-bleu», a-t-elle ajouté, se souvenant de l’époque où elle avait fréquenté le réalisateur. Sans préciser la nature exacte de ce qu’elle lui reproche - n'ayant «pas envie de rendre public ce qui m’est arrivé avec lui quand j’étais une jeune actrice et sans défense» - Macha Méril contextualise ainsi : «J’avais joué dans un film de Godard, avec qui il était brouillé à mort. Il fallait qu’il lui prenne la comédienne».

«Il faut prendre conscience d’où l’on vient, explique-t-elle. Il y a eu surtout dans le monde du spectacle, avec ces rapports de pouvoir, une impunité totale, franchement, et je vous assure que toutes les actrices, y compris moi, ont été importunées par des producteurs, des agents, des metteurs en scène. Elles ont eu à souffrir des hommes. Il faut que ça cesse, ces jeux de puissance», insiste-t-elle, regrettant que les cinéastes aient trop longtemps confondu leurs fantasmes créatifs avec le réel, et aussi trop longtemps exigé des faveurs en échanges de rôles. Une forme d’exploitation que Judith Godrèche, l'actrice qui secoue le milieu du cinéma français depuis qu’elle a porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles, appelle aussi de ses vœux.

Ne pas faire le «procès d'un mort»

Invitée sur le plateau de C à vous ce mercredi 6 mars au soir, Macha Méril est également revenue sur ses propos à l'encontre du réalisateur François Truffaut. «J'ai fait un petit tour avec François Truffaut. On a eu une petite histoire qui n'a pas duré, parce qu'il m'a joué un tour pendable, que je ne peux pas tellement vous raconter, parce que ça implique d'autres personnes», a-t-elle dit. Se gardant encore d'entrer dans les détails et de «faire le procès des morts», elle tient avec ce témoignage à briser le silence, estimant que les abus dans le cinéma ont trop duré.

«Je pense que François - je vais faire de la peine à toutes les femmes, à toutes les actrices qui ont vécu avec lui et qui l'adorent - il a eu une liaison avec toutes les actrices de tous ses films. Et il n'était pas un grand amant [...] Lui, s'il n'avait pas été metteur en scène, il n'aurait pas eu toutes ces belles femmes dans ses bras. Voilà ce que je condamne», a-t-elle expliqué, rappelant qu’il disait lui-même en s’amusant «faire du cinéma pour se taper des actrices».