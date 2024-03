Voici le classement des 10 acteurs et actrices les mieux payés en 2023, selon Forbes

Comme tous les ans, Forbes dévoile son classement des acteurs et actrices les mieux payés en 2023. Voici les dix premiers d'entre eux, dans un classement dévoilé mercredi 6 mars.

De sacrées sommes. Le magazine Forbes a dévoilé mercredi 6 mars son classement annuel des dix acteurs et actrices les mieux payés en 2023. À noter que seules deux femmes entrent dans ce classement, et que les contrats passés avec des plates-formes de streaming assurent de confortables revenus à ces stars.

10. Denzel Washington

Inoubliable dans «Philadelphia», et oscar du meilleur acteur pour «Training Day», Denzel Washington ouvre ce top 10, avec 22 millions d'euros engrangés en 2023. Un montant en grande partie réalisé grâce à la sortie du film «Equalizer 3».

9. Ben Affleck

L'acteur a gagné 38 millions de dollars, soit près de 35 millions d'euros. Le mari de Jennifer Lopez le doit au film «Air», qu’il a réalisé et dans lequel il donne la réplique à son ami de longue date Matt Damon.

8. Jason Statham

Omniprésent sur les écrans en 2023, avec une présence au casting de quatre longs métrages dont «Fast & Furious X» et «Expendables 4», la star britannique des films d'actions a récolté pas moins de 41 millions de dollars, soit 37,6 millions d'euros.

7. Leonardo DiCaprio

Rarement classé en dehors du top 10, Leonardo DiCaprio prend cette année la septième place, avec un seul film en salle en 2023. L’acteur de 49 ans a bénéficié de la sortie de «Killers of the Flower Moon», sa sixième collaboration avec Martin Scorsese, pour rafler un peu plus de 41 millions de dollars (38 millions d'euros).

6. Jennifer Aniston

Seconde femme de ce classement, Jennifer Anniston arrive sixième et enregistre des revenus estimés à 43 millions de dollars (39,5 millions d'euros). L’actrice de 55 ans a notamment donné la réplique à Adam Sandler cette année dans «Murder Mystery 2».

4. Ryan Gosling et Matt Damon (ex aequo)

Figure incontournable du film «Barbie», Ryan Gosling, qui s’apprête à concourir aux Oscars pour son rôle de Ken, se classe quatrième avec des recettes estimées à 43 millions de dollars (39,4 millions d'euros). Il arrive ex-aequo avec Matt Damon, à l’affiche de l’autre succès de l’année, «Oppenheimer», mais aussi du film «Air», consacré à Michael Jordan, dont il est également producteur.

3. Tom Cruise

L'inoxydable acteur de 61 ans, dont le long métrage «Mission Impossible : Dead Reckoning Part 1», est sorti en salle en juillet dernier, a récolté de son côté 45 millions de dollars (41,3 millions d'euros).

2. Margot Robbie

Plus jeune star de ce classement, l’actrice de 33 ans arrive sur la deuxième marche du podium, portée par le succès mondial de «Barbie», dont elle est également productrice. Au total, le long métrage de Greta Gerwig, dans lequel elle tient le rôle-titre, lui a rapporté 59 millions de dollars, soit un peu plus de 54 millions d’euros.

1. Adam Sandler

La palme a été décrochée par Adam Sandler. La star de «Murder Mystery» est l’acteur à avoir le mieux gagné sa vie en 2023. Le comédien de 57 ans a engrangé 73 millions de dollars, un peu plus de 67 millions d'euros, grâce à un accord signé avec la plate-forme de streaming Netflix, comprenant notamment la diffusion du film «Murder party 2» et plusieurs de ses comédies.