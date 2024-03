Ariana Grande : la chanteuse est de retour avec la sortie de son nouvel album ce vendredi

Plus de trois ans après la sortie de son dernier opus «Positions», Ariana Grande a sorti ce vendredi 8 mars son septième album intitulé «Eternal Sunshine».

Un projet sous la forme d'une surprise. Quatre années après la sortie de son dernier opus «Positions», Ariana Grande a fait sensation ce vendredi avec son nouvel album «Eternal Sunshine».

«Eternal Sunshine» est né durant la grève des acteurs à Hollywood alors qu'Ariana Grande n'avait pas prévu de revenir dans l'industrie musicale avant 2027, souhaitant se concentrer entièrement à sa carrière musicale.

eternal sunshine album out nowhttps://t.co/nDjO5jqXhD pic.twitter.com/fCI6mH3IPr — Ariana Grande Today (@ArianaToday) March 8, 2024

Un album d'autant plus surprenant, que la chanteuse déclarait le 27 février dernier qu'«Eternal Sunshine», avait failli ne jamais voir le jour.

Un titre d'album qui fait sens

L'annonce de la date de sa sortie avait été faite le 12 janvier sur le compte Instagram de l’interprète de «7 Rings», à travers un message laconique, accompagné d’un carrousel de photographies montrant la star lèvres rouge carmin et gants en tulle de la même couleur.

En parallèle de l'album, l’artiste avait déjà créé l'événement en dévoilant «Yes, and ?», premier single issu de ce nouvel opus. Une œuvre musicale pour laquelle Ariana Grande a pris son temps, la chanteuse ayant sorti presque un album chaque année entre 2013 et 2020.

Le titre de l'album, d'abord intitulé «Eternal Sunshine 3.8» avait déclenché un véritable engouement en rassemblant plusieurs millions de «likes» en seulement quelques heures.

Et pour cause, selon certains fans, ce titre d'album ferait référence au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) de Michel Gondry, qui n'est autre que l'un des films favoris de son défunt ex-compagnon, le rappeur américain Mac Miller, décédé en 2018.