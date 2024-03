Journée internationale des droits des femmes : ces 5 films culte à (re)voir

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes célébrée ce vendredi, voici 5 films féministes à (re)découvrir. Des œuvres sensibles, engagées et toujours d'actualité.

«Mustang»

Premier long-métrage de la réalisatrice franco-turque Deniz Gamze Ergüven dans la lignée de «Virgin Suicides», «Mustang», qui a fait sensation au Festival de Cannes en 2015, puis a récolté quatre César et représenté la France à l’Oscar du meilleur film étranger, est une véritable ode à la liberté. Il narre l’histoire de cinq sœurs adolescentes en Turquie qui sont séquestrées par leur famille pour être mariées de force. En quête d’émancipation, elles vont contourner les interdits.

«L’événement»

Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021, ce film d’Audrey Diwan, adapté du récit éponyme d’Annie Ernaux, résonne avec l’actualité alors que les parlementaires, réunis en Congrès, ont très largement ratifié l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. On y suit le parcours d’Anne, une étudiante en lettres ambitieuse qui, après avoir découvert qu’elle est enceinte, cherche à avorter à tout prix pour poursuivre ses études. Mais on est dans les années 1960, et cet acte est totalement illégal. L’IVG sera dépénalisée en 1975 grâce à la loi Veil.

«Portrait de la jeune fille en feu»

En 2019, la réalisatrice Céline Sciamma («Tomboy») nous emmène, avec «Portrait de la jeune fille en feu», à la fin du 18e siècle, période pendant laquelle une histoire d’amour naît entre Héloïse et Marianne, interprétées respectivement par Adèle Haenel et Noémie Merlant. La première vient de quitter le couvent et doit épouser un homme contre son gré. La seconde, peintre, est mandatée pour réaliser le portrait de mariage de cette dernière. Un sentiment de liberté, empreint de poésie, se dégage de cette œuvre.

«Promising young woman»

Auréolé de l’Oscar du meilleur scénario original, ce long-métrage d’Emerald Fennell sorti en 2021 et à l’esthétique trash, oscille entre comédie et thriller. L'héroïne, jouée par Carey Mulligan, décide de venger la mort de sa meilleure amie, laquelle, après avoir été violée, s'est suicidée. Grâce à un stratagème machiavélique, cette jolie blonde attire les hommes dans ses filets afin qu'ils avouent leur misogynie. C'est froid, violent, sadique, acide... et on aime. Une ode au mouvement #MeToo qui s'invite dans de nombreux plans.

«Thelma & Louise»

Geena Davis et Susan Sarandon embarquées à bord d’une Ford Thunderbird pour un road-trip qui les conduit le temps d’un week-end dans les grands espaces de l’Ouest américain. Ce film féministe de Ridley Scott, devenu culte depuis sa sortie en 1991, met en lumière deux amies aux caractères opposés qui décident de prendre la route, s’ennuyant ferme avec leurs conjoints respectifs et souhaitant fuir la violence masculine. Mais un événement tragique viendra perturber à jamais leur existence.