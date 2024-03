Mort d'Akira Toriyama : voici 5 anecdotes méconnues sur l'auteur de «Dragon Ball»

Le mangaka Akira Toriyama est décédé à l’âge de 68 ans, a annoncé sa maison d'édition ce vendredi 8 mars. Voici 5 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur l'artiste, et son manga mondialement connu «Dragon Ball».

Akira Toriyama est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres

L’auteur de «Dragon Ball» a reçu les honneurs de la République. En 2019, Akira Toriyama a été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture, pour sa contribution au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Six ans plus tôt, lors de la 40e édition du festival international de la bande dessinée d’Angoulême, il s’était également vu décerner le Prix spécial pour l'ensemble de son œuvre.

Les films de Jackie Chan ont inspiré le mangaka pour Dragon ball

C’est en regardant les films de Jackie Chan, dont il est fan, qu’Akira Toriyama a eu l’idée de créer «Dragon Boy», en 1983. L’histoire de ce jeune garçon adepte des arts martiaux annonce le célèbre manga «Dragon Ball», lancé en 1984 dans le magazine «Shonen Jump», avant de se décliner en manga en 1985. Une saga dont les 46 volumes se sont vendus à plus de 260 millions d’exemplaires dans le monde, selon le site spécialisé Mangazenkan.

Des personnages aux noms étonnants

Afin de baptiser les personnages de son célèbre manga «Dragon Ball», Akira Toriyama s’est inspiré du quotidien, et notamment de l’univers de la gastronomie. Ainsi, selon la traduction japonaise, le nom Son Gohan fait référence au riz, «gohan» signifiant «riz» ou «repas» en japonais, Vegeta renvoie lui au terme de «légume», Freezer à celui de «congélateur» en anglais. De son côté, Son Goku, baptisé également Kakaroto, fait référence au terme de «carotte». Dans un autre registre, Bulma serait le dérivé de «buruma», un petit short porté par les Japonaises en sport ou «bloomer», en anglais, selon les nombreux sites de fans de la saga.

Laisser les cheveux blonds pour gagner du temps

Une question pragmatique est à l’origine des cheveux blonds de Son Goku, Son Gohan ou encore Vegeta lorsqu’ils se transforment en super-guerriers. Et pour cause, alors que dessiner des personnages aux cheveux noirs nécessitait un travail d’encrage et de coloration long, Akira Toriyama a eu l’idée de laisser les cheveux de ses personnages en blanc dans les premières versions du manga, puis en blond pour gagner du temps.

Le dessin animé «Dragon Ball Z» en partie censuré en France

Violence, sang, combat, nudité… lorsque le dessin animé arrive en France en 1990 dans le célèbre Club Dorothée, certaines scènes ont été censurées pour ne pas choquer le jeune public.