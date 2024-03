Afrique du Sud : La truie Pigcasso qui peignait des tableaux est morte

Pigcasso est une truie sud-africaine connue pour ses talents de peintre. Jeudi 7 mars, sa propriétaire a annoncé la mort de l'animal à l'âge de 8 ans sur son compte Instagram.

Un talent original. Pigcasso, la truie connue pour peindre des tableaux vendus pour plusieurs milliers d'euros, s'est éteinte jeudi 7 mars, a annoncé sa propriétaire Joanne Lefson sur son compte Instagram. Âgée de 8 ans, cette truie artiste avait peint ses premiers tableaux à l'âge de 6 mois et avait connu un grand succès sur la scène internationale. En décembre 2021, l'un de ses tableaux s'était vendu pour plus de 23.000 euros.

Dans le post, Joanne Lefson a tenu à rendre hommage à son animal : «De l’abattoir à l’artiste animalier la plus accomplie de l’histoire, ta vie a été tout simplement extraordinaire». En 2016, Pigcasso était vouée à l'abattoir lorsque Joanne Lefson a décidé de la sauver avec sa soeur Rosie, rapporte Le Parisien. Elle venait tout juste d'ouvrir sa ferme refuge pour animaux : «Tu as aussi inspiré des millions de personnes à reconnaître les animaux d'élevage comme les individus sensibles qu’ils sont - chacun digne de notre empathie et de notre compassion», a-t-elle ajouté dans son post.

des tableaux vendus pour 50.000 euros

Depuis le mois de septembre, l'état de santé de l'animal s'était brusquement dégradé : «Au début du mois d’octobre, ses deux pattes arrière ont commencé à boiter en raison de la calcification du bas de sa colonne vertébrale, aggravée par une polyarthrite rhumatoïde chronique, deux affections incurables directement liées aux manipulations et aux modifications auxquelles sont soumis les animaux de ferme dans les élevages industriels d’aujourd’hui», expliquait sa propriétaire sur le site internet de Pigcasso.

Legendary painter, Pigcasso, has died aged 8.





He generated over $1m from his paintings pic.twitter.com/1JNiutujck — Dexerto (@Dexerto) March 8, 2024

Tout au long de sa carrière, Pigcasso a pu vendre de nombreuses toiles lui permettant d'atteindre le statut de «millionnaire» en Afrique du Sud, dès janvier 2019. En effet, grâce à la vente de tous ses tableaux, l'artiste a empoché plus d'un million de rands, soit environ 50.000 euros. Les fonds récoltés par les ventes servaient à financer l’entretien de la ferme refuge, ainsi que l’accueil de nouveaux animaux.