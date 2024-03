Oscars 2024 : quel record le compositeur John Williams peut-il battre avec Indiana Jones ?

Compositeur de légende, John Williams, 92 printemps, concourt pour un Oscar ce dimanche. S'il venait à l'emporter, il entrerait dans le livre des records comme le plus vieux récipiendaire d'une récompense. Un sixième Oscar qui serait aussi, peut-être, la dernière occasion de saluer de son vivant son génie, et sa longue et belle collaboration avec Spielberg.

A 92 ans, John Williams fait indéniablement partie des plus grands. Avec 54 nominations aux Oscars, il est, après Walt Disney (59), le deuxième artiste le plus nommé dans l'histoire de la prestigieuse cérémonie. Il n'a néanmoins remporté «que» cinq Oscars au cours de son impressionnante carrière, pour «Un violon sur le toit» (1971), «Les Dents de la Mer» (1976), «Star Wars» (1977), «E.T. l'extra-terrestre» (1982) et «La Liste de Schindler» (1993). Si le prix pour la meilleure bande-originale pourrait bien cette année revenir à Ludwig Göransson pour «Oppenheimer», John Williams pourrait faire jouer la nostalgie dans cette catégorie avec une nouvelle composition pour «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée».

S’il reçoit régulièrement des nominations, le compositeur n'a toutefois pas gagné depuis trente ans. Une éternité pour cet hyperactif, qui a entre temps signé de nombreux chefs d'oeuvre.

Ces Oscars 2024 sont peut-être pour le compositeur légendaire, à qui l’on doit certaines des plus célèbres partitions du 7e Art («La guerre des étoiles», «Les Dents de la mer», «Harry Potter»…), la dernière chance de saluer son génie de son vivant, même s’il a promis de travailler jusqu'à ses 100 ans !

Spielberg et Williams, un duo d'exception

L'occasion n'en serait que plus belle, alors que l'an passé, on célébrait le 50e anniversaire de sa collaboration avec Spielberg, depuis leur premier projet «The Sugarland Express». Ce sixième Oscar permettrait donc de rendre un magnifique hommage au travail du binôme, et un sacré clin d'oeil si «Indy» l'emportait, qui a donné naissance à l'un de ses plus inoubliables thèmes. «Grâce au cinéma, John a popularisé les musiques de films plus que tout autre compositeur dans l'histoire», estime d'ailleurs le réalisateur d'E.T.

Steven Spielberg and John Williams reminisce about their legendary collaboration and friendship over the past 50 years. pic.twitter.com/ochb41gbr7 — The Fabelmans (@thefabelmans) December 19, 2022

Difficile il est vrai de penser cinéma sans penser John Williams. Impossible également de vivre sans avoir été un jour transporté par ses compositions. «Il a écrit la bande sonore de nos vies», avait salué le célèbre chef d'orchestre Gustavo Dudamel dans le New York Times, comme le rappelle l'AFP.

Ses centaines de mélodies sont autant de madeleines de Proust pour plusieurs générations de cinéphiles. «Lorsque nous écoutons une mélodie de John, nous revenons à une époque, à un goût, à une odeur», avait justement fait remarquer le chef d’orchestre. Rien que pour cet exploit, un sixième Oscar ne semblerait pas de trop.

S'il venait à l'emporter, John Williams entrerait dans le livre des records comme le plus vieux récipiendaire d'une récompense toutes catégories confondues, devant le scénariste James Ivory (89 ans).