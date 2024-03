Emma Stone : les 5 meilleurs rôles de l'actrice doublement oscarisée

Sept ans après «La La Land», Emma Stone a de nouveau remporté, ce dimanche, l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans «Pauvres créatures». L'occasion de (re)voir 5 de ses films les plus marquants.

«Crazy Stupid Love»

Bien avant «Gangster Squad» et le triomphe de «La La Land», Emma Stone a croisé pour la première fois la route de Ryan Gosling sur le plateau de cette comédie signée John Requa et Glenn Ficarra, sortie en 2011. Avec également au casting l’irrésistible Steve Carell et la talentueuse Julianne Moore, il y est question de tromperies, de soirées arrosées et de cours de séduction pour retrouver l’amour, le vrai. Ryan Gosling joue un Don Juan qui devient coach personnel de Cal, héros dépressif et alcoolique après que sa femme lui a annoncé sa volonté de divorcer. Emma Stone campe, quant à elle, la fille de ce dernier, victime d’un trop plein de romantisme.

«La couleur des sentiments»

Celle qui a commencé sa carrière dans la série «Medium» au côté de Patricia Arquette et a été révélée au cinéma dans les comédies «SuperGrave» et «Bienvenue à Zombieland», s’affirme dans «La couleur des sentiments», toujours en 2011. Dans ce drame de Tate Taylor, elle prête ses traits à une jeune journaliste qui rentre chez elle dans le Mississippi après ses études. Elle décide d’enquêter sur les conditions de vie et de travail de domestiques afro-américaines en recueillant le témoignage d’Aibileen (Viola Davis) et de Minny (Octavia Spencer). Une remarquable adaptation cinématographique du roman éponyme de Kathryn Stockett.

«Birdman»

Alors qu’elle a joué la petite amie d’Andrew Garfield - avec qui elle a été en couple pendant quatre ans - dans «The Amazing Spider-Man : le destin d'un héros», Emma Stone a changé de registre en participant, en 2015, à cette satire fantastique signée Alejandro González Iñárritu. Elle campe la fille (et ex-droguée) d’une ancienne vedette de films de super-héros (Michael Keaton) qui tente de renouer avec la gloire. Pour ce rôle, Emma Stone décrochera une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

«La La Land»

Dans cette comédie musicale romantique de Damien Chazelle qui met en scène Mia, une aspirante actrice qui enchaîne les auditions tout en servant des cafés, et Sebastian, un musicien de jazz, Emma Stone retrouve pour la troisième fois Ryan Gosling. Deux êtres romantiques qui aspirent à une vie d’artiste à Hollywood, mais dont les rêves vont être bouleversés. Pour sa prouesse - elle joue, chante, danse et fait des claquettes -, la comédienne, aujourd’hui âgée de 35 ans et mère d’une petite fille, a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2017.

«La Favorite»

Avant de jouer Bella Baxter dans «Pauvres créatures», Emma Stone avait déjà été dirigée par le cinéaste grec Yorgos Lanthimos dans le drame historique en costumes, «La favorite», dévoilé sur les écrans en 2019. Elle y joue Abigail Masham, la nouvelle servante de la reine Anne, au début du 18e siècle. Avec les actrices Olivia Colman et Rachel Weisz, elles forment un trio sulfureux. Emma Stone a obtenu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, ainsi qu’aux Bafta et aux Golden Globes.