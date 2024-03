JO 2024 : les Français préfèreraient un autre artiste qu'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture

Aya Nakamura pourrait chanter durant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le président Emmanuel Macron lui aurait suggéré d’interpréter un titre d'Édith Piaf pour l’occasion. Un choix loin de satisfaire les Français.

Selon nos confrères de L'Express, Aya Nakamura aurait été reçue à l'Élysée le 19 février dernier. A cette occasion, Emmanuel Macron lui aurait demandé quels chanteurs ou quelles chansons du répertoire français comptaient pour elle. La chanteuse aurait fait savoir au chef de l’Etat qu'elle aimait «beaucoup Édith Piaf». Ce à quoi le président lui aurait répondu qu'elle devrait chanter ce qu'elle aime le jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

Cette possible prestation d'Aya Nakamura lors des JO ne ferait pas l’unanimité, selon un sondage Odoxa Winamax RTL. 63 % des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage se disent opposées à la volonté du chef de l'Etat d'entendre Aya Nakamura interpréter du Edith Piaf, à la cérémonie d'ouverture des JO d'été de Paris 2024. 39 % d'entre eux penseraient même que c'est une très mauvaise idée.

Jean-Jacques Goldman, le préféré

Les Français questionnés ont confié qu’ils n’aimaient pas les chansons d'Aya Nakamura à 73 %, et qu'elle ne représentait pas la musique française à 73%, ni la jeunesse à 60 %e, bien qu’elle soit aujourd’hui incontestablement l’artiste française la plus écoutée à l’international (avec notamment plus de six milliards d’écoutes sur Spotify).

La Dépêche précise que si on compare ces réponses à la tendance politique des gens qui ont participé au sondage, les personnes les plus frileuses à l'idée de voir Aya Nakamura interpréter du Edith Piaf lors de l'ouverture des JO sont les sympathisants du Rassemblement national, qui ne sont que 19 % à avoir une bonne opinion d'elle, contre 38 % des sympathisants de gauche, 28 % des sympathisants de Renaissance et 25 % de la droite.

Les sondés ont dressé la liste des artistes qu’ils préfèreraient voir monter sur scène lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, à savoir : Jean-Jacques Goldman à 26 %, Florent Pagny à 25 %, Vianney à 20 %, Soprano à 16 %, Louane, David Guetta et Grand Corps Malade à 15 %, Mylène Farmer à 14 %, Clara Luciani à 13 % ou encore Daft Punk et Michel Sardou à 12 %.