Oscars 2024 : Billie Eilish et son frère battent le record des plus jeunes artistes deux fois oscarisés

Billie Eilish et Finneas O'Connell sont devenus ce dimanche les deux plus jeunes doubles lauréats de l'histoire de la cérémonie, en remportant le trophée de la meilleure chanson pour «What Was I Made For ?», extrait de la bande originale de «Barbie».

Le talent n'attend pas le nombre des années. Billie Eilish en est la preuve, elle qui a décroché son deuxième Oscar dimanche, à seulement 22 ans, devenant ainsi la plus jeune lauréate de deux Oscars.

Billie Eilish and Finneas O'Connell chat with #Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) about their Best Original Song nomination pic.twitter.com/WBSXqHvvTo — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2024

Un prix gagné avec son frère, Finneas O'Connel, 26 ans, et désormais donc deuxième plus jeune récipiendaire de deux Oscars après sa soeur. Ils avaient en effet déjà remporté tous les deux un Oscar pour «No Time to Die», la chanson titre du film de James Bond en 2022.

Billie Eilish and Finneas performing “What Was I Made For?” at the #Oscars pic.twitter.com/mcT6vuEuzc — Apurv Anand (@apurv_anand) March 11, 2024

Récompensée par un Golden Globe et deux Grammys (dont celui de la chanson de l'année), «What Was I Made For?» est une balade au piano particulièrement poignante, que Billie Eilish interprète d'une voix délibérément fragile. Une magnifique chanson, dont la chanteuse a donné une bouleversante interprétation ce dimanche soir.