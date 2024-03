Oscars 2024 : «Cet Oscar va m’aider à traverser ma crise de la quarantaine», confesse Justine Triet, sacrée pour «Anatomie d'une chute»

Avec son compagnon Arthur Harari, Justine Triet a reçu dimanche l’Oscar du meilleur scénario original pour «Anatomie d’une chute». Un prix qui, selon la réalisatrice, va «(l’) aider à traverser la crise de la quarantaine».

Elle n’en finit plus de recevoir des récompenses pour son film «Anatomie d’une chute». Après une Palme d’or au Festival de Cannes, deux Golden Globes et six César, entre autres, Justine Triet s’est vu remettre l’Oscar du meilleur scénario original avec son compagnon, l’acteur Arthur Harari avec qui elle a écrit ce thriller, lors de la 96e cérémonie qui se déroulait ce dimanche 10 mars, à Los Angeles.

Avec beaucoup d’émotion et une pointe d’humour, la réalisatrice de 45 ans est revenue sur cette récompense et ce long-métrage au succès incroyable. «Cet Oscar va m’aider à traverser ma crise de la quarantaine», a-t-elle lancé avant de préciser que «cette année a été folle et incroyable» pour elle.

Les couches n'étaient jamais très loin pendant l'écriture

«Le glamour de cette soirée contraste avec le début de ce film. Nous étions à la maison, enfermés avec nos deux enfants, pendant le confinement. Nous (les) avons mis devant des dessins animés à la télé et il n’y avait pas de séparation, ni de frontière entre l’écriture et les couches», a-t-elle ajouté.

Justine Triet a tenu également à remercier l’ensemble du casting, dont l’actrice Sandra Hüller, tandis qu'Arthur Harari a rappelé «l’indépendance et la liberté totales» dont ils avaient pu bénéficier grâce aux producteurs Marie-Ange Luciani et David Thion.