Oscars 2024 : «Oppenheimer» triomphe, «Anatomie d'une chute» primé

Grand favori avec 13 nominations, «Oppenheimer» a remporté ce dimanche soir l'Oscar du meilleur film ainsi que six autres statuettes. Le film français «Anatomie d'une chute» est reparti avec le prix du meilleur scénario original.

La 96e cérémonie des Oscars, qui s'est tenue ce dimanche à Los Angeles, a été marquée par la triomphe de «Oppenheimer», le douzième long-métrage de Christopher Nolan. Ce film, qui raconte le destin complexe et terrifiant du père de la bombe atomique, a décroché sept Oscars, dont celui du meilleur film.

«Je ne saurais trop insister sur l'incroyable équipe que nous avons réunie pour ce film», a réagi le cinéaste, en profitant de son prix du meilleur réalisateur pour remercier tous les acteurs. «On ne sait pas où va nous emmener ce voyage mais je suis ravi de faire partie de cette aventure», a-t-il ajouté.

Le discours de Christopher Nolan à la réception de son Oscar #Oscars2024 pic.twitter.com/gu0SjV2j76 — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

Cillian Murphy, qui se glisse dans la peau du scientifique américain Robert Oppenheimer, a lui remporté l'Oscar du meilleur acteur.

«Ça a été l’aventure la plus folle et la plus enivrante», a-t-il déclaré. «Pour le meilleur ou pour le pire, nous vivons dans le monde d'Oppenheimer» et de la bombe atomique, a observé l'Irlandais, qui s'est dit «fier». «J'aimerais donc vraiment dédier ce prix aux artisans de la paix dans le monde entier.»

Cillian Murphy reçoit l’#Oscars2024 du Meilleur Acteur pour le film Oppenheimer pic.twitter.com/FoeMiExigu — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

Son antagoniste à l'écran, Robert Downey Jr, qui campe un bureaucrate conservateur orchestrant l'humiliation publique du scientifique, a raflé quant à lui le prix du meilleur second rôle masculin.

Le sacre du film a été complété par d'autres statuettes techniques - montage, photographie, bande originale - à la hauteur de la réputation de chef œuvre populaire qu'il s'est forgé depuis sa sortie en salles cet été.

Meilleur scénario pour Triet

Après une Palme d'Or, deux Golden Globes, un Bafta et six Césars, le film français «Anatomie d'une chute» a quant a lui remporté l'Oscar du meilleur scénario original.

«Cet Oscar va m’aider à traverser la crise la quarantaine», a plaisanté la cinéaste française Justine Triet, très émue. «C'est une année folle», a-t-elle soufflé, aux côtés de son compagnon Arthur Harari, avec qui elle a co-écrit le script.

Justine Triet et Arthur Harari sur la scène des #Oscars2024 pic.twitter.com/dLRdIJvJS0 — CANAL+ (@canalplus) March 10, 2024

Son œuvre s'impose en effet comme la meilleure représentante du cinéma français à l'international depuis «Amour», Oscar du meilleur film étranger en 2013, et «The Artist», qui avait raflé cinq statuettes en 2012.