Oscars 2024 : voici le palmarès complet de la 96e cérémonie

L'Académie des Oscars a rendu son verdict ce dimanche en direct de Los Angeles. Lors de cette 96e cérémonie, le film «Oppenheimer» a raflé les statuettes les plus convoitées. Voici la liste complète des lauréats.

OSCAR DU MEILLEUR FILM

«Oppenheimer», de Christopher Nolan

OSCAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION

Christopher Nolan («Oppenheimer»)

"On ne sait pas où va nous emmener ce voyage mais je suis ravi de faire partie de cette aventure"



Le discours de Christopher Nolan à la réception de son Oscar #Oscars2024 pic.twitter.com/gu0SjV2j76 — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

OSCAR DE LA MEILLEURE ACTRICE

Emma Stone («Pauvres créatures»)

« Je suis vraiment dépassée et j’ai un peu perdu ma voix, merci de m'avoir offert ce rôle c'est un cadeau d'une vie »





Emma Stone, très émue, reçoit l’#Oscars2024 de Meilleure Actrice pour son rôle dans le film Pauvres Créatures pic.twitter.com/sTYm6D5KNm — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

OSCAR DU MEILLEUR ACTEUR

Cillian Murphy («Oppenheimer»)

« Ça a été l’aventure la plus folle et la plus enivrante »





Cillian Murphy reçoit l’#Oscars2024 du Meilleur Acteur pour le film Oppenheimer pic.twitter.com/FoeMiExigu — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

OSCAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Da'Vine Joy Randolph («Winter Break»)

OSCAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Robert Downey Jr. («Oppenheimer»)

OSCAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION

«Le garçon et le héron», de Hayao Miyazaki

OSCAR DU MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

«La Zone d'intérêt», de Jonathan Glazer (Grande-Bretagne)

OSCAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

«Anatomie d’une chute», de Justine Triet et Arthur Harari

« Cet Oscar va m’aider à traverser la crise la quarantaine ! »





Justine Triet et Arthur Harari sur la scène des #Oscars2024 pic.twitter.com/dLRdIJvJS0 — CANAL+ (@canalplus) March 10, 2024

OSCAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ

«American Fiction», de Cord Jefferson

OSCAR DES MEILLEURS EFFETS SPÉCIAUX

«Godzilla minus one», de Takashi Yamazaki

OSCAR DE LA MEILLEURE CHANSON

«What Was I Made For ?», dans «Barbie»

Billie Eilish et Finneas O'Connel remportent le deuxième Oscar de leur carrière grâce à "What Was I Made For" ✨ #Oscars2024 pic.twitter.com/W09xMbjKxo — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

OSCAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE DE FILM

Ludwig Göransson («Oppenheimer»)

OSCAR DES MEILLEURS DÉCORS

James Price, Zsuzsa Mihalek et Shona Heath («Pauvres créatures»)

OSCAR DES MEILLEURS COSTUMES

Holly Waddington («Pauvres créatures»)

OSCAR DES MEILLEURS MAQUILLAGE ET COIFFURE

Nadia Stacey, Mark Coulier et Josh Weston («Pauvres creatures»)

OSCAR DU MEILLEUR MIXAGE DE SON

«La zone d’intérêt», de Jonathan Glazer

OSCAR DU MEILLEUR MONTAGE

«Oppenheimer», de Christopher Nolan

OSCAR DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE

«20 days in Mariupol», de Mstyslav Tchernov

OSCAR DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

«Oppenheimer», de Christopher Nolan

OSCAR DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

«The Last Repair Shop», de Kris Bowers et Ben Proudfoot

OSCAR DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE D’ANIMATION

«War Is Over ! Inspired by the Music of John & Yoko», de Dave Mullins

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DE FICTION

«La Merveilleuse histoire de Henry Sugar», de Wes Anderson