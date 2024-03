Oscars 2024 : Wes Anderson remporte enfin son tout premier prix mais n’est pas là pour le récupérer

Wes Anderson est officiellement lauréat d'un Oscar depuis dimanche soir, après sept occasions infructueuses. Pas de chance, il n'était pas présent pour recevoir son prix.

La huitième aura été la bonne. Wes Anderson a ce dimanche remporté l'Oscar du meilleur court métrage pour son film «La merveilleuse histoire d'Henry Sugar», actuellement diffusé sur Netflix.



Il s'agissait de la huitième nomination pour le cinéaste de 54 ans, déjà nommé par le passé pour ses longs-métrages «La Famille Tenenbaum», «Fantastic Mr. Fox», «Moonrise Kingdom», «The Grand Budapest Hotel» et «L’île aux Chiens».

Comme Wes Anderson n'était pas là en personne pour recevoir son prix dimanche, celui-ci a été accepté en son nom par les présentateurs Ramy Youssef et Issa Rae. L'animateur Jimmy Kimmel a par la suite félicité le réalisateur, plaisantant sur l'univers singulier du cinéaste et son amour pour les décors bricolés (avec la plus grande des minuties) ainsi que sur les costumes qu'il a l'habitude de porter, en disant qu'il n’était pas là car occupé à «construire un diorama en velours côtelé».

Un nouveau film sur le feu

Un représentant du célèbre réalisateur a confié à EW qu'en réalité Wes Anderson devait commencer la production de son prochain film (qui n'a pas encore de titre officiel) tôt ce lundi matin, raison pour laquelle il n'a pas pu assister à la cérémonie de dimanche à Los Angeles. Selon un rapport de Deadline, le prochain film d'Anderson devrait mettre en vedette Michael Cera, ainsi que ses collaborateurs fréquents, Bill Murray et Benicio Del Toro.

Wes Anderson a connu une année 2023 bien remplie avec la sortie de son 11e long métrage, «Asteroid City», ainsi qu'un quatuor de courts métrages basés sur des histoires de Roald Dahl pour Netflix, dont «La Merveilleuse Histoire d’Henry Sugar».

D’une durée de 39 minutes, cette pépite met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle d’un homme fortuné accro aux jeux, qui exploite un incroyable talent pour tricher.