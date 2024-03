Beetlejuice 2 : Michael Keaton a pu regarder le film, et voici ce qu'il en a pensé

Dans une récente interview accordée à l’émission américaine «The Jess Cagle Show», Michael Keaton a confié avoir pu regarder une première version du film «Beetlejuice Beetlejuice» de Tim Burton, qu’il a absolument adoré. Sortie en salle prévue pour le 11 septembre 2024.

Une bonne nouvelle. Michael Keaton a confié lors d’un récent entretien dans l’émission américaine «The Jess Cagle Show» avoir adoré la première version du film «Beetlejuice Beetlejuice», qui est le titre officiel du deuxième volet réalisé par Tim Burton, qu’il a eu l’opportunité de regarder. Et selon le comédien de 72 ans, les fans ont toutes les raisons d’être excités à l’idée de le découvrir en salle au moment de sa sortie prévue le 11 septembre 2024 en France.

«Je l’ai vu. Je vais le regarder à nouveau après quelques modifications prévues au montage, et je peux dire en toute confiance qu’il est génial. Le premier était tellement drôle et excitant visuellement. La suite est vraiment belle et assez émotionnelle ici et là. Je ne m’y attendais pas. C’est excellent», a-t-il confié. Si l’intrigue du film n’a toujours pas été révélée, on sait que Michael Keaton reprendra le rôle principal aux côtés de Winona Ryder et Catherine O’Hara. Parmi les nouvelles recrues, on trouve Willem Dafoe et Jenna Ortega.

Cette dernière avait révélé en février dernier, dans une interview accordée à Vanity Fair, quelques détails concernant son personnage, Astrid, qui est la fille de Lydia Deetz, incarnée par Winona Ryder dans la version originale. «Elle est bizarre, mais d’une façon particulière, et pas celle à laquelle vous pourriez vous attendre», avait-elle expliqué.

«La relation entre Astrid et Lydia est très importante. Mais c’est aussi surprenant, car il y a beaucoup d’éléments de rattrapage pour expliquer ce qui s’est déroulé dans la vie de Lydia depuis tout ce temps. Ce qui est sympa, je pense, pour quiconque aime ce personnage et est impatient de le retrouver», a-t-elle ajouté.