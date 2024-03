CANNESERIES 2024 : les séries les plus attendues de l'année présentées en avant-première mondiale

Le festival CANNESERIES, qui se déroulera du 5 au 10 avril 2024, a ce mardi dévoilé une partie de sa programmation. L’événement international accueillera notamment les avant-premières mondiales de séries ultra-attendues cette année.

Événement désormais incontournable pour tous les amoureux de séries de la planète, CANNESERIES fête en 2024 sa 7e année. «C'est l’âge de raison mais il ne s’est pas assagi» se félicitent les organisateurs du festival international qui ont ce mardi révélé une partie de la programmation, à savoir une sélection à la fois «exigeante et accessible» de séries en compétition venues cette année de 19 pays (un record), aussi d’événements immanquables dont des avant-premières mondiales de nouveautés parmi les plus attendues de l'année.

Ce sera le cas dès l’ouverture avec la présentation de la série «Terminal», nouvelle sitcom événement de CANAL+ vingt ans après la fin de «H», co-réalisée et produite par Jamel Debbouze, avec Ramzy Bedia et Camille Chamoux au casting. Une série en 12 épisodes de 26 minutes qui raconte le quotidien - sur terre et dans les airs - de la plus low des compagnies low cost, au côté de l’équipage le plus incompétent de toute l’histoire de l’aviation française.

© Rémy Grandroques_CANAL+

Le samedi 6, le tapis rose de CANNESERIES accueillera à leur tour les équipes de «Fallout», la libre adaptation du célèbre jeu vidéo destinée à Prime Video et concoctée par Jonathan Nolan - frère du réalisateur Christopher Nolan avec qui il a écrit les scénarios de «Memento», «Dark Knight» ou encore «Interstellar» et à qui l’on doit notamment la série «Westworld». L'action se situe 200 ans après l’apocalypse, alors que les habitants des luxueux abris antiatomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux.

Deux des stars de la série seront d’ailleurs récompensées durant le festival par un prix d’honneur : le Madame Figaro Rising Award pour Ella Purnell (découverte dans «Yellowjackets») et l’Icon Award pour Kyle MacLachlan (la star de «Twin Peaks»).

© AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Le 7, CANNESERIES projettera en avant-première mondiale la série Disney+ «Becoming Karl Lagerfeld» avec Daniel Brühl («Good Bye Lenin!», «Inglorious Basterds») dans le rôle-titre. Adaptée de la biographie écrite par la journaliste Raphaëlle Bacqué, elle retrace l'ascension de Karl Lagerfeld avant qu'il ne devienne le couturier emblématique de Chanel.

Le pitch : «En 1972, Karl Lagerfeld, 38 ans, est un styliste de mode inconnu du grand public. Sa rencontre avec Jacques de Bascher, jeune dandy ambitieux, va tout changer. Karl est désormais prêt à se mesurer au duo Saint Laurent/Bergé. Mode, passion et trahisons : découvrez comment Karl est devenu Lagerfeld».

© 2024 Disney et ses sociétés affliées

Le lundi 8, un autre programme très attendu sera dévoilé, il s’agit de «Fiasco» (Netflix), une série parodique dans l’univers du making-of, avec au casting Pierre Niney et François Civil.

«Raphaël Valande (Pierre Niney) entame le tournage de son premier long-métrage : une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu’au débarquement en passant par les vikings... pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Mais rapidement, les problèmes s’accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause : quelqu’un de l’équipe tente de saborder son film de l’intérieur...»

© Gaël Turpo - NETFLIX

Enfin mercredi 10, en clôture du festival, viendra le tour de l’une des plus grosses sorties d’AppleTV+ de se dévoiler : «Franklin» avec Michael Douglas. Une série sur la mission secrète de Benjamin Franklin venu demander de l’aide à Paris avec entre ses mains le destin de l'indépendance américaine.

Apple

Parmi les autres temps forts du festival, figurent des rencontres, notamment avec Jason Priestley, («Beverly Hills»), Vanessa Morgan («Riverdale») et Giacomo Gianniotti («Grey's Anatomy»), au casting de la série «Wild Cards».

Année des JO de Paris oblige, un fil rouge sport est prévu avec, entre autres réjouissances, la diffusion du documentaire de CANAL+ «Handball, une histoire de familles».

Côté compétition, dans la catégorie format long, huit séries seront départagées par un jury qui sera annoncé ultérieurement. Du côté des séries courtes (moins de trente minutes), au nombre de huit également, elles seront soumises à un jury composé de l’autrice de BD Penelope Bagieu et l’acteur anglais Nathan Stewart-Jarret («Misfits», «Utopia») et présidé par l’actrice, comédienne et scénariste norvégienne Henriette Steenstrup.

Présente pour la deuxième année, la catégorie documentaires proposera cinq programmes qui s’annoncent passionnants et qui seront jugés quant à eux par un jury présidé par la réalisatrice Ovidie (qui prépare actuellement la saison 2 de sa série «Des gens bien ordinaires» récompensée par un International Emmy Award cette année).

Animée par Bertrand Usclat («Broute»), la cérémonie d'ouverture de CANNESERIES sera retransmise en direct depuis le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, en clair et en exclusivité sur CANAL+, le 5 avril à 20h30.