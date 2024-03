Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon réunis sur scène dans «Inconnu à cette adresse»

Portée par un duo inédit formé par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon, sur une nouvelle mise en scène de Jérémie Lippmann, la pièce «Inconnu à cette adresse» opère son retour au théâtre Antoine, à Paris, dès ce mardi et jusqu’au 13 avril.

Nouveau tandem. Dès ce mardi 12 mars, Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon se donneront la réplique dans «Inconnu à cette adresse», chef d’œuvre de Kressmann Taylor, qui opère son retour sur les planches du théâtre Antoine, à Paris, après avoir été joué entre 2012 et 2014 par près d’une vingtaine de duos de stars. Parmi eux, Gérard Darmon et Dominique Pignon, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, Charles Berling et Michel Boujenah.

Jusqu’au 13 avril, Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon formeront ce nouveau tandem, et prêteront leur voix à ce texte bouleversant : dix-neuf lettres que s’échangèrent, entre 1932 et 1934, deux amis d’enfance.

Un texte bouleversant

L’un est allemand, Martin Schulse (Stéphane Guillon), l’autre est juif, Max Eisenstein (Jean-Pierre Darroussin). Ensemble, ils ont lancé à San Francisco la galerie «Schulse-Eisenstein», mais en 1932 alors que le nazisme monte, Martin rentre en Allemagne et adhère au parti nazi. S’en suivra une correspondance à glacer le sang, entre endoctrinement et vengeance.

Un texte que les deux comédiens connaissent bien, pour l’avoir respectivement joué avec d’autres partenaires. Stéphane Guillon reprend ce texte pour la quatrième fois après l’avoir donné avec Gaspard Proust, Pascal Elbé et Bruno Solo,. Quant à Jean-Pierre Darroussin, il reprend la pièce après l’avoir interprétée au côté d’Eric Elmosnino.

Pour son retour sur les planches, «Inconnu à cette adresse» fait l’objet d’une nouvelle mise en scène signée Jérémie Lippmann, à qui l’on doit, entre autres, la direction artistique de «La Vénus à la fourrure» avec Marie Gillain, «Éloquence à l'Assemblée» avec JoeyStarr, ou dernièrement «Bungalow 21» avec Mathilde et Emmanuelle Seigner.

«Inconnu à cette adresse», du 12 mars au 13 avril, au Théâtre Antoine, Paris (10e).