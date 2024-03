The Batman 2 : la date de sortie du film au cinéma repoussée en 2026

Initialement prévu pour une sortie en octobre 2025, le deuxième volet de «The Batman» de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de l’homme chauve-souris, a finalement été repoussé d’un an, en octobre 2026, a annoncé le studio Warner Bros.

Une attente plus longue que prévue. Le studio Warner Bros. vient d’annoncer le report de la sortie de «The Batman : Deuxième Partie» d’un an, passant d'octobre 2025 à octobre 2026. Pour le moment, seul Robert Pattinson, qui incarne le rôle du Chevalier Noir, a été confirmé au casting. Matt Reeves avait toutefois annoncé que «toute l’équipe est prête à emmener le public une nouvelle fois à Gotham City dans ‘The Batman 2’» lors du Cinemacon en 2022.

Les fans les plus impatients pourront toujours se consoler devant la série «The Penguin», qui verra Colin Farrell reprendre le rôle d’Oswald Cobblepot qui, dans le film de Matt Reeves sorti en mars 2022, n’est pas encore devenu Le Pingouin qui sèmera la terreur dans les rues de Gotham City. La grève qui a frappé Hollywood l’an dernier a toutefois ralenti la production, et le lancement de la série, prévue au printemps 2024 sur la chaîne américaine HBO, a été reporté à une date non dévoilée pour le moment.

À noter que Warner Bros. a remplacé «The Batman 2» par «The Bride» en date du 2 octobre 2025, film écrit et réalisé par une ancienne actrice de la saga Batman, Maggie Gyllenhaal, avec Christian Bale, qui a incarné le héros dans la trilogie consacrée au Chevalier Noir par Christopher Nolan, dans le rôle principal.