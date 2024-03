CANNESERIES 2024 : zoom sur les cinq séries documentaires en compétition

Les organisateurs du festival CANNESERIES, dont l’édition 2024 se tiendra du 5 au 10 avril, ont levé le voile sur les séries sélectionnées cette année dans la catégorie documentaire.

Présidé par l’autrice et réalisatrice Ovidie, le jury des séries documentaires de CANNESERIES 2024, composé du producteur britannique Alex Boden («Tokyo Vice», «Cursed») et du podcasteur Julien Cernobori devra récompenser la meilleure de ces cinq séries.

Dale Undercover (Dale l’infiltré)

Destinée à CANAL+, cette série française de 4x35’ réalisée par David André d’après des centaines d’heures de rushs du FBI, porte un regard singulier sur la ville de Washington dans les années 1990, à l’époque où elle était la ‘capitale du crime’ aux États-Unis. «Dale Sutherland, un jeune pasteur-policier, va devenir un maître dans l’art de l’infiltration, filmant à leur insu les criminels et usant d’identités fictives : mafieux italien, proxénète, trafiquant de drogue, producteur de rap...»

DJ Mehdi : Made in France

Série française de 6x40’ de Thibaut de Longeville, cette série dresse en même temps que le portrait d’un génie, celui d’une époque. «L’histoire du défunt DJ/producteur DJ Mehdi, jeune banlieusard d’origine tunisienne qui, au cours d’une carrière précoce et hors normes, créera le son du collectif le plus dur du rap français (Mafia K’1 Fry alias Kery James, 113, Rohff et Intouchable), collaborera avec les plus grands noms du rap en France (Booba, MC Solaar, Akhenaton, Diam’s, etc.) et deviendra par la suite l’un des plus brillants ambassadeurs de la ‘French Touch’ à l’international aux côtés de Busy P, Cassius, Daft Punk, Justice et la famille du label Ed Banger. Une aventure unique et inspirante qui connecte les deux mouvements musicaux les plus populaires de ces trente dernières années - le hip-hop et l’électro - à travers l’itinéraire exceptionnel d’un véritable génie musical dont les œuvres ont profondément impacté ces deux cultures, mais dont l’histoire reste encore inconnue du grand public.»

Être Ado (Teenagers)

Dans cette série canadienne de 12x45’ signée Ève Déziel, une équipe de tournage a suivi dix adolescents pendant cinq ans. «Ces jeunes, à peine sortis de l’enfance, deviennent, sous nos yeux, des adolescents. Ils partagent avec générosité leurs rêves, leurs passions et leurs défis. Une série touchante, atypique et remarquable qui leur donne la parole.»

Hard to Swallow (Dur à avaler)

Co-production américaine et nigérienne de 8x30’ de Tunder Wey et Theo Schear, «Hard to Swallow» est un show ovniesque sur une Amérique contemporaine engagée contre un racisme systémique qui fait encore loi. Cette «chronique culinaire poétique met en perspective la vie du chef nigérian et auteur Tunde Wey. Réaliste et expérimentale, la série raconte la carrière explosive de Wey, tout en émettant une critique des structures sociales qui privent globalement les noirs de leurs droits.»

Hidden

La série néerlandaise créée par Mea Dols de Jong, Ester Gould et Reijer Zwaan de 4x50’ est une enquête folle sur le combat pour nos démocraties. «Un thriller géopolitique qui nous emmène dans le monde obscur de l’espionnage, du sabotage et de la désinformation. Aux Pays-Bas, en Ukraine, à Taiwan et à Bruxelles, des protagonistes audacieux sont déterminés à dénoncer les menaces invisibles. Comment protéger la démocratie en temps de guerre moderne ?»

La cérémonie d’ouverture de la 7e édition du festival international CANNESERIES, qui réservera à ses visiteurs des avant-premières mondiales des séries les plus attendues de l’année, ainsi qu’une sélection extra de séries en compétition - en plus de rendez-vous spéciaux et autres dédicades - sera retransmise en direct sur CANAL+ ce 5 avril, à 20h30.