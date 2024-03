«Oppenheimer» : le film aurait déjà rapporté 100 millions de dollars au réalisateur Christopher Nolan

Christopher Nolan aurait empoché 100 millions de dollars (91,6 millions d’euros environ) pour son travail sur le film «Oppenheimer». Un salaire qui avoisinerait le budget du long-métrage récompensé par sept Oscars, et qui continue de grossir.

Adulé par la critique et récompensé à toutes les cérémonies - dont encore tout récemment aux Oscars - le film «Oppenheimer» rapporte un très confortable salaire à son réalisateur Christopher Nolan, a fait savoir ce mardi Variety.

Pour ce long-métrage qui retrace la vie du scientifique J. Robert Oppenheimer et son rôle dans la création de la bombe atomique, le cinéaste de 53 ans aurait déjà touché plus de 100 millions de dollars, selon «des sources bien informées» relayées par Variety. Ce chiffre représente une combinaison de salaire, de rémunération liée aux recettes et d'un bonus pour ses deux Oscars (le cinéaste a reçu dimanche les prix du meilleur réalisateur et du meilleur producteur), est-il indiqué par le magazine. À titre de comparaison, James Cameron avait touché 95 millions de dollars pour Avatar 2.

Un carton malgré la classification «R»

«Oppenheimer» – qui a remporté sept Oscars au total, dont des trophées pour l'acteur Cillian Murphy et le second rôle pour Robert Downey Jr. – a été réalisé avec un budget de 100 millions de dollars, et a rapporté 958 millions de dollars dans le monde entier, «une somme colossale» selon Variety, compte tenu de la classification R (qui indiquent que les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte), mais aussi de sa durée de trois heures qui sont d’habitude plus dissuasifs.

«Oppenheimer» est désormais le film le plus rentable depuis «Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi» de 2004, et ce n’est pas fini, car il est toujours à l’affiche de nombreuses salles, est-il souligné. Il pourrait ainsi «dépasser le seuil du milliard de dollars, déclenchant ainsi une prime supplémentaire pour le réalisateur».