The Crow : Bill Skarsgard provoque un bain de sang dans la première bande-annonce

Le studio Metropolitan Films vient de publier la première bande-annonce de «The Crow», la nouvelle adaptation du roman graphique de James O’Barr, avec Bill Skarsgard et FKA Twigs dans les rôles principaux. Sortie en salle prévue le 5 juin 2024 en France.

Une violence particulièrement intense. La première bande-annonce de «The Crow», film avec Bill Skarsgard et FKA Twigs dans les rôles principaux, attendu en salle le 5 juin prochain, vient d’être mise en ligne par Metropolitan Films. Elle permet de découvrir le bain de sang que nous réserve le long métragé réalisé par Rupert Sanders, qui met en scène la cinquième adaptation du roman graphique de James O’Barr, dont la plus célèbre reste celle de 1994 avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, dans le rôle principal. Notamment en raison du décès de ce dernier pendant le tournage.

L’histoire suivra le couple formé par Eric Draven et Shelly Webster, au moment où les deux amoureux semblent filer le parfait amour, jusqu’au jour où les anciens démons de la jeune femme font à nouveau irruption dans sa vie. Les deux amants sont sauvagement assassinés, avant qu’Eric Draven ne soit finalement ressuscité pour leur rendre justice. On notera également les présences de Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila, et d’Isabella Wei au générique.

«J’ai grandi en écoutant Joy Division et The Cure, et ce film est comme une chanson de The Cure – la beauté de la mélancolie. (…) Brandon était une voix originale et je pense qu’elle sera toujours liée à ‘The Crow’. J’espère qu’il sera fier de ce qu’on a fait et de la manière dont nous avons traité cette histoire à nouveau. Son âme est vivante dans ce film», avait déclaré le réalisateur dans une récente interview accordée au site américain Vanity Fair.