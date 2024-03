Dua Lipa : son nouvel album «Radical optimism» sortira le 3 mai

La chanteuse britannique Dua Lipa, lauréate de trois Grammy Awards, a annoncé la date de sortie de son troisième album studio «Radical optimism», attendu le 3 mai prochain.

Dua Lipa a dévoilé dans la nuit, sur ses réseaux, le titre et la date de sortie de son troisième album studio. Baptisé «Radical Optimism», ce nouvel opus est attendu le 3 mai prochain. La chanteuse britannique de 28 ans a également partagé la pochette de cet album, qui succède à «Futur Nostalgia», sorti en 2020. On y voit Dua Lipa dans l’eau derrière un aileron de requin.

Onze morceaux

L’artiste aux trois Grammy Awards, dont celui du meilleur album pop en 2021, a enfin profité de cette publication pour révéler les noms des onze morceaux qui composeront «Radical Optimism». Parmi eux «Houdini» et «Training Season», les deux premiers singles déjà dévoilés par l’artiste, mais aussi «End of an era», «These Walls», «French exit», «Illusion» ou encore «Anything for love».

Cette annonce intervient après l'énorme succès ces derniers mois de son titre «Dance the Night», écrit pour le film «Barbie», dans lequel Dua Lipa a d'ailleurs fait une apparition. Nommé aux Golden Globes, dans la catégorie meilleure chanson originale, et aux Grammy Awards pour la meilleure chanson de l'année, le titre de Dua Lipa «Dance the Night» est à chaque fois reparti bredouille.

En revanche, Dua Lipa s'est illustrée au début du mois, en décrochant le Brit Award de la meilleure artiste pop.