Timothée Chalamet : l'acteur va voir son salaire augmenter après les succès de «Wonka» et de «Dune : Partie 2»

Avec les succès de «Wonka» et de «Dune : Partie 2», Timothée Chalamet est en passe de voir sa valeur marchande grimper d’un cran. Le jeune homme de 28 ans s’apprête à devenir un des acteurs les mieux payés à Hollywood.

Nouvelle star. Selon une enquête publiée par le site américain Variety, Timothée Chalamet est en train de rejoindre ses aînés, Tom Cruise ou Leonardo DiCaprio, au rang des stars les mieux payées à Hollywood. Les succès au box-office de «Wonka» et de «Dune : Partie 2» devraient inexorablement lui faire franchir, à 28 ans, la barrière du salaire à huit chiffres. Le comédien aurait touché plus de 8 millions de dollars (soit plus de 7,3 millions d’euros) pour incarner Willy Wonka. Le carton réalisé par «Dune : Partie 2» devrait aisément faire basculer son salaire au-delà des 10 millions de dollars par film à l’avenir.

«On peut compter sur les doigts d'une main, ou deux, sur toutes les tranches d’âges, les personnes qui sont légitimement des superstars du cinéma. Timothée est absolument de ceux-là», confie la productrice Mary Parent. Un autre talent, un peu moins jeune que Timothée Chalamet, est également en passe de monter au sommet de la grille des salaires : Glenn Powell. L’acteur de 35 ans originaire du Texas a crevé l’écran dans un rôle secondaire dans «Top Gun : Maverick», avec Tom Cruise. Et enchaîne les succès depuis, notamment avec la comédie romantique «Tout sauf toi», avec Sydney Sweeney (dont la carrière est aussi sur une pente ascendante). Il sera prochainement au générique de «Twisters».

Il ne fait aucun doute que Timothée Chalamet est en route pour la gloire à l’heure actuelle, et il est difficile de ne pas le voir figurer, très prochainement, dans la liste des acteurs les mieux rémunérés dans le classement annuel du magazine américain Forbes. Glenn Powell, longtemps cantonné à des rôles modestes, bénéficie lui aussi d’une dynamique favorable depuis plusieurs mois, et compte bien capitaliser dessus. Du sang neuf prêt à prendre la relève des incontournables que sont Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, ou encore Dwayne Johnson et Keanu Reeves.