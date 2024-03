Emma Stone : après «Pauvres créatures», l'actrice sera à l'affiche cet été de «Kinds of kindness», le nouveau film de Yorgos Lanthimos

Alors qu’elle vient d’obtenir l’Oscar de la meilleure actrice pour «Pauvres créatures» de Yorgos Lanthimos, Emma Stone va bientôt retrouver le réalisateur grec. Elle sera à l’affiche de «Kinds of kindness» qui sortira cet été aux Etats-Unis.

Entre la comédienne américaine Emma Stone et le réalisateur grec Yorgos Lanthimos, c’est une histoire professionnelle qui dure. Après «La favorite» et «Pauvres créatures», film pour lequel la jeune femme a reçu, le 10 mars dernier, l’Oscar de la meilleure actrice, le duo se retrouvera prochainement pour présenter «Kinds of kindness», qui sortira le 21 juin aux Etats-Unis, comme l’a révélé Variety. Nul doute que ce long-métrage sera dévoilé dans la foulée en France.

Ce long-métrage qui réunira, entre autres, Margaret Qualley, Jesse Plemons et Willem Dafoe, est «un triptyque, avec sept acteurs principaux que l'on retrouve dans trois histoires distinctes, donc chacun joue un personnage différent dans chaque histoire», a révélé Emma Stone en décembre dernier à nos confrères d’Allociné.

Le film n’est même pas sorti qu’Emma Stone et Yorgos Lanthimos seraient déjà en train de réfléchir à un nouveau projet cinématographique. Toujours selon Variety, il s’agirait du remake de la comédie fantastique sud-coréenne «Save the Green Planet».