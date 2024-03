Kanye West : 60.000 pièces de vêtements ont été volées dans l'entrepôt de sa marque Yeezy GAP

Le rappeur américain Kanye West s'est associé avec le marque GAP pour une collaboration de sweat-shirts «Yeezy GAP». L'entrepôt, où sont stockés les vêtements, a été cambriolé et plus de 60.000 pièces auraient été volées. Le préjudice s'élèverait à plus d'un million de dollars.

Un sacré butin. L'équipe du rappeur américain Kanye West a annoncé que plus de 60.000 pièces de vêtements de la collaboration «Yeezy GAP» avaient été volées dans l'entrepôt de Los Angeles où elles sont stockées. Selon Milo Yiannopoulos, l'un des proches de la star, les vêtements manquants représentent un manque à gagner d'environ 1,2 million de dollars, rapporte TMZ (plus d'1 million d'euros).

Ce même proche explique que la star américaine et son équipe n'ont pas la moindre idée de ce que sont devenus les vêtements, mais ils ont repéré un compte fan de Kanye qui a fait la publicité d'un événement, vendredi 15 mars, avec une vente de sweat-shirts «Yeezy GAP» pour seulement 20 dollars à ... Los Angeles.

Rapidement, de nombreux internautes ont pensé que les sweats vendus lors de l'événement étaient ceux qui avaient été volés plus tôt dans la semaine. L'organisateur a réagi via son compte Instagram : «Nous travaillons avec des marques, des partenaires, des expéditeurs et des clients du monde entier. Nous travaillons seulement avec des produits qui sont authentifiés par plusieurs facteurs. La collection «YZY Gap» ne diffère en rien. La police de Los Angeles (LAPD) a enquêté sur les allégations de fraude et nous a complètement blanchi de toute allégation de mauvaise conduite», explique Urban_necessities sur son post.

Des explications qui n'ont pas convaincu le camp de Kanye West. Milo Yiannopoulos explique que lui et toute l'équipe du rappeur feront tout ce qu'il faut pour retrouver leurs vêtements.

Ils ont commencé par envoyé une lettre de cessation d'activité à l'entreprise qui a mis en place cet évenement de revente de produits «YZY Gap», en les accusant d'avoir falsifié des dossiers pour faire croire à la police qu'ils avaient obtenu les marchandises légalement, toujours selon TMZ.