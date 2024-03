Affaire Benoît Jacquot : Guillaume Canet se désolidarise du film «Belle» dont il sera «très compliqué d’assurer la promotion»

Guillaume Canet, qui a tourné dans le film «Belle» de Benoît Jacquot, a déclaré qu’il sera «très compliqué d’en assurer la promotion» en raison des accusations de viols qui pèsent sur le réalisateur.

Un mois après la plainte de Judith Godrèche contre Benoît Jacquot pour viols sur mineure, la sortie du dernier film en date du réalisateur, intitulé «Belle», pose question. Tout en assurant avoir pris «beaucoup de plaisir» à tourner au côté de Charlotte Gainsbourg, Guillaume Canet a confié que compte tenu de «la situation», «cela [lui] paraît très compliqué d'en assurer la promotion». «Pour l'instant, la question ne se pose même pas», a-t-il dit dans une interview pour la Tribune du Dimanche.

Dans un entretien pour Le Parisien paru ce dimanche 17 mars, l’acteur et réalisateur affiche également haut et fort son soutien au mouvement #MeToo et à la libération de la parole que «nous devons tous accompagner et encourager, dans le cinéma comme ailleurs».

«Pendant trop longtemps, le 7e art a mis un voile sur des comportements inadmissibles. Il est important que cela évolue», a-t-il souligné. «J’observe, je lis, j’écoute tous ces témoignages courageux, et je suis attentif aux réponses que donnera la justice», a ajouté le compagnon de Marion Cotillard.

Pour mémoire, «CE2» de Jacques Doillon - également accusé de violences sexuelles sur mineure par l'actrice Judith Godrèche - a finalement vu sa sortie reportée sine die. Le film «Belle» connaîtra-t-il le même sort ?