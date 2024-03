«Dune : Deuxième Partie» dépasse déjà le premier volet au box-office mondial

Un peu plus de quinze jours après sa sortie en France, «Dune : Deuxième Partie» fait déjà mieux que le premier opus au box-office mondial.

Un carton plein. La success story de «Dune : Deuxième Partie» ne se dément pas. La suite du long métrage, toujours orchestrée par Denis Villeneuve, a déjà dépassé le premier opus sorti en 2021, et ce en un temps record.

Un peu plus de deux semaines après sa sortie en France et dix jours après avoir débarqué dans les salles obscures outre-Atlantique, le second volet enregistre déjà 494,7 millions de dollars - soit près de 459 millions d'euros - au box-office mondial contre 433 millions de dollars pour les premières aventures de Timothée Chalamet dans la peau de Paul Atréides.

Des chiffres à mettre en perspective

Avec des recettes de 208 millions de dollars en Amérique du Nord et 289,4 millions à l'international, il devrait même dépasser le cap des 500 millions, ce lundi 18 mars, selon Variety. Des chiffres à mettre toutefois en perspective. Et pour cause, lors de sa sortie il y a trois ans, «Dune : Première Partie» avait été diffusé aussi bien au cinéma que sur la plate-forme de HBO Max, faisant chuter les ventes de billets en salles, note le magazine américain.

En France, le film de science fiction avait mercredi dernier déjà enregistré plus de 2,3 millions d'entrées pour sa deuxième semaine en salles, selon les chiffres de CBO Box Office, dominant le box-office national, et s’approchant à grand pas des près de 3,2 millions d’entrées cumulées par le premier opus.

Si dans l'Hexagone, le second volet caracole en tête des films les plus vus, le long métrage de Denis Villeneuve s'est en revanche fait voler la vedette, aux Etats-Unis, par un autre long métrage. A l'issue du week-end, et pour la deuxième semaine consécutive, le film adapté des romans de Frank Herbert se retrouve sur la deuxième marche du box-office nord-américain, derrière «Kung Fu Panda 4» et ses 30 millions de recettes enregistrées cette fin de semaine, contre 29,1 millions pour «Dune». Sorti fin mars, le quatrième volet de «Kung Fu Panda» enregistre au total 276 millions de recettes mondiales.