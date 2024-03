Timothée Chalamet en Bob Dylan : les premières photos sont tombées

Timothée Chalamet a été photographié pour la première fois sur le tournage en cours du biopic sur Bob Dylan.

Ça ne pouvait être que lui. Des photos prises sur le tournage du biopic sur Bob Dylan, réalisé actuellement par James Mangold (déjà réalisateur du film biographique sur le chanteur Johnny Cash «Walk the Line»), dévoilent pour la première fois l’acteur Timothée Chalamet dans la peau du célèbre auteur-compositeur.

L'acteur de 28 ans a été immortalisé dimanche à New York dans une tenue classique des années 1960, en tenant un étui de guitare usé à la main alors qu'il marchait dans les rues de la ville, vêtu d'un jean, d'une veste verte, d'une écharpe orange, d'un chapeau de livreur de journaux et d'un grand sac à dos jaune sur le dos.

Timothée Chalamet sur le tournage du biopic sur Bob Dylan. pic.twitter.com/soDwfHuu76 — Live. (@filmserielive) March 18, 2024

Timothée Chalamet as Bob Dylan on the set of A COMPLETE UNKNOWN. pic.twitter.com/GRmZQsYMNi — cinesthetic. (@TheCinesthetic) March 17, 2024

Timothée Chalamet as young Bob Dylan on set last night. #acompleteunknown pic.twitter.com/E6CvY4HImS — A Complete Unknown News (@acufilmnews) March 17, 2024

More of Timothée Chalamet as Bob Dylan on set today!





credits to the photographers #acompleteunknown pic.twitter.com/xI4JAT51Pn — A Complete Unknown News (@acufilmnews) March 17, 2024

Timothée Chalamet and James Mangold on the set of the Bob Dylan biopic ‘A COMPLETE UNKNOWN’ pic.twitter.com/dJ2w6HCoZL — Films to Films (@filmstofilms_) March 17, 2024

Au sujet du scénario de «A Complete Unknown», dont on sait qu'il retracera le destin de la légende de la musique folk, le réalisateur James Mangold avait confié à Collider l’année dernière : «C'est une époque tellement incroyable dans la culture américaine. L'histoire de Bob, un jeune Bob Dylan de 19 ans arrivant à New York avec deux dollars en poche et devenant une sensation mondiale en trois ans (…), c'est une histoire vraie tellement intéressante et sur un moment tellement intéressant de la scène américaine», avait-il ajouté.

Le biopic inclura également d'autres personnalités de l'époque, notamment Woody Guthrie, Joan Baez et Pete Seeger, qui «ont tous un rôle à jouer dans ce film», avait aussi déclaré James Mangold. Deadline a d'ailleurs rapporté qu'Edward Norton avait rejoint le casting du film dans le rôle du chanteur folk Seeger, en remplacement de Benedict Cumberbatch.