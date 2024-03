Dua Lipa : à quelle date les places de ses deux concerts en France seront-elles mises en vente ?

Dua Lipa se produira aux Arènes de Nîmes pour deux concerts exceptionnels et uniques en France, les 12 et 13 juin 2024.

Cohue assurée. La star de la pop Dua Lipa vient d’ajouter des dates de concerts en Europe à sa tournée «Radical Optimism» de l'été 2024, tournée organisée dans le sillage de son nouvel album, qui sortira le 3 mai 2024 avec 11 chansons, dont le tube «Houdini» et le single «Training Season», dévoilé le mois dernier.

La tournée de l’artiste britannico-albanaise passera le 5 juin par Berlin, en Allemagne, et se poursuivra à Pula, en Croatie, avant de se terminer par deux concerts à Nîmes, en France, les 12 et 13 juin.

radical optimism on the road Germany, Croatia, France loves, let’s gooo !!! you can get early access to pre-sale by pre-ordering the album via the official store ~ I can’t wait to see you there!!!!!!!! https://t.co/uCqGjzp6Z4 pic.twitter.com/y3GtBmqNlk

— DUA LIPA (@DUALIPA) March 18, 2024