Jeux Olympiques 2024 : ces 6 expositions à voir à Paris en attendant le coup d'envoi

Alors que la capitale va bientôt accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques en 2024, le sport s’invite dans les musées. Voici les expositions parisiennes à voir en attendant le coup d’envoi des JO.

«Mode et sport, d’un podium à l’autre», AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

A quoi ressemblait un costume de bain pour femme vers 1900 ? Comment la bicyclette est-elle devenue un outil d’émancipation ? Quelles sont les origines du sportswear ? Le Musée des Arts décoratifs de Paris répond à toutes ces questions au fil de son exposition «Mode et sport, d’un podium à l’autre». Du tennis, en passant par la natation, le ski, le patinage, la gym, le football et le rugby, elle met en lumière l’évolution du vêtement sportif et son influence sur la mode, de l’Antiquité à nos jours, à travers plus de 450 pièces.

L'exposition rassemble des photographies, des peintures, des affiches, dont celle des Jeux Olympiques de Paris, en 1924, ainsi que des accessoires et des vêtements. Parmi eux, une selle d'amazone Hermès en peau de porc, des lunettes d’automobiliste du début du XXe siècle, ou encore un ensemble de tennis (corsage et jupe) datant des années 1910. Sont également présentées les créations de Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, et Jean Patou, qui, en 1919, a notamment imaginé pour la championne de tennis Suzanne Lenglen une robe plissée, et particulièrement courte pour l’époque.

«Mode et sport, d’un podium à l’autre», Musée des Arts décoratifs de Paris, Paris 1er, jusqu'au 7 avril 2024.

«Paris 1924 - Paris 2024 : Jeux Olympiques miroir des sociétés», au Mémorial de la Shoah

Autre exposition à ne pas manquer : «Paris 1924 - Paris 2024 : Jeux Olympiques miroir des sociétés». Installée au Mémorial de la Shoah, elle s’attache à mettre en avant l'instrumentalisation du sport par les régimes totalitaires et à montrer comment les valeurs défendues par le sport peuvent au contraire conduire à un engagement fort en faveur de la tolérance. Visible dès le 29 mars, l’exposition accorde une attention toute particulière aux Jeux olympiques de Berlin organisés par l’Allemagne nazie en 1936, ainsi qu'à ceux de 1968 et de 1972, afin de mettre en lumière la manière dont les jeux reflètent la société.

Une salle sera également consacrée à la symbolique du stade, à la fois comme outil de propagande politique et comme foyer de rassemblement. Ce parcours immersif donne à voir plusieurs documents d'archives - photographies, films, affiches et archives sonores - et a été pensé avec des procédés innovants : projection au sol, douche sonore, mur d’iconographies rétroéclairées…

«Paris 1924 - Paris 2024 : Jeux Olympiques miroir des sociétés», Mémorial de la Shoah, Paris 4e, dès le 29 mars.

«Olympisme. Une histoire du monde», au Palais de la Porte Dorée

Le Palais de la Porte Dorée s’empare également de cet évènement emblématique et lance une grande exposition labellisée «Olympiade Culturelle» et intitulée «Olympisme. Une histoire du monde». Composée de près de 600 œuvres, elle fait dialoguer événements historiques, figures sportives et grands témoins de l’histoire en plongeant le visiteur dans les coulisses de chacune des 33 olympiades, d’Athènes en 1896 à Paris en 2024, incluant les Jeux olympiques de 1916, 1940 et 1944, qui ont été annulés en raison des guerres mondiales.

©Jesse Owens

En parallèle de cette exposition, qui ouvre ses portes le 26 avril, des performances, des spectacles et des rencontres seront au programme jusqu’en septembre.

«Olympisme. Une histoire du monde», Palais de la Porte Dorée (Paris 12e), du 26 avril au 8 septembre.

«Spot 24», à côté de la tour eiffel

À l’occasion des JO 2024, «Spot24» a pris ses quartiers à côté de la tour Eiffel. Ce nouvel espace hybride de 1000 m2 comprend à la fois un point d'information, une boutique, un café, mais aussi un lieu d'exposition dédié aux sports urbains (skate-board, BMX freestyle, basket 3x3, breaking...). Les visiteurs peuvent en effet prendre part à un parcours jalonné d'oeuvres issues de la collection du Musée olympique de Lausanne et de créations originales d’artistes français et internationaux.

On y voit par exemple des vidéos en stop-motion de Victor Haegelin, alias Patagraph, qui a notamment réalisé le clip de la chanson «La Quête», du chanteur Orelsan, des planches de surf d’artistes polynésiens, ainsi que des fresques signées Pichi Avo, deux artistes espagnols qui mêlent graffiti et mythologie gréco-romaine. Le «finger skate», ou l'art de faire du skateboard avec ses doigts sur des planches miniatures en bois, est aussi à l'honneur. L'idée est «d'apporter un nouveau regard sur des pratiques sportives et communautés nées dans la rue, aujourd’hui inscrites dans l’imaginaire populaire», a affirmé François Gautret, le commissaire de l’exposition.

«L’exposition olympique - Sport et Cultures urbaines», 101 quai Jacques Chirac, Paris 15e, jusqu'au 31 décembre 2024.

«MATCH. Design & sport», au Musée du Luxembourg

©Jo Soppa/SIRS

Propriété du Sénat, le Musée du Luxembourg présente quant à lui «MATCH. Design & sport - une histoire tournée vers le futur». Inscrite dans le cadre de l'Olympiade Culturelle, cette exposition s'intéresse principalement au rôle du design dans l'évolution du sport et les liens qui unissent ces deux domaines. Elle s'attache à montrer comment les grands designers œuvrent depuis toujours pour augmenter les performances des sportifs, notamment dans des secteurs tels que l’automobile et le prêt-à-porter.

«MATCH. Design & sport - une histoire tournée vers le futur», Musée du Luxembourg, Paris 16e, jusqu'au 11 août.

«Les artistes et le sport 1870-1930», au Musée Marmottan Monet

Haut lieu de l'impressionnisme, le musée Marmottan Monet accueille «En jeu ! Les artistes et le sport 1870-1930», à découvrir du 4 avril au 1er septembre. Cette exposition entend mettre en perspective les liens entre art et sport, artistes et sportifs, et montrer comment les athlètes furent érigés en sujets de la modernité puis des avant-gardes.

©ADAGP

Pour ce faire, le musée Marmottan Monet a rassemblé une centaine d'oeuvres. Les visiteurs pourront notamment admirer «La Femme au podoscaph», de Gustave Courbet, «La Course» de Kees Van Dongen, «Le Jockey», d'Henri Toulouse-Lautrec ou encore «Les Patineurs à Giverny», peint par Claude Monet. Des toiles signées Monet, Degas, Caillebotte, Eakins ou encore Maillol seront également exposées.

«En jeu ! Les artistes et le sport 1870-1930», Musée Marmottan Monet, Paris 16e, du 4 avril au 1er septembre.