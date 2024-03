Nouvelle photo de Kate Middleton : «si elle a été vue au côté de William, ce n’est pas par hasard», estime Bertrand Deckers

Une nouvelle photographie non officielle de Kate Middleton a été dévoilée ce lundi 18 mars. La princesse y apparaît très amincie au côté du prince William, ce qui, selon l’expert royal de CNEWS Bertrand Deckers, «n’est pas un hasard».

Invité de la matinale de CNEWS, le spécialiste de la famille royale Bertrand Deckers est revenu ce mardi matin sur le nouveau cliché non officiel de Kate Middleton, dévoilé hier par le Sun et TMZ, accompagné en prime d’une vidéo. Le cliché pris devant la boutique huppée des Windsor, qui se trouve dans le parc royal, montre Kate Middleton et le prince William. Une photographie qui n’est pas anodine, selon l’expert royal.

«Si elle a été vue au côté de William, ce n’est pas par hasard. C’était dans le but de se faire photo shooter, en quelque sorte», analyse ainsi Bertrand Deckers, avant de rappeler : «vous savez, Kate dit qu'elle a été très blessée, ses amis disent qu’elle a été très blessée par toutes les rumeurs de divorce qui ont circulé à son sujet», souligne-t-il.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 ( TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024