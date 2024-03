Beetlejuice 2 : les premières images inédites du film avec Jenna Ortega et Michael Keaton dévoilées

Le site américain Entertainment Weekly vient de dévoiler deux images inédites de «Beetlejuice, Beetlejuice», la suite du film de Tim Burton. Les fans peuvent y apercevoir Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O’Hara et Justin Theroux.

L’impatience se fait plus pressante. Trente-six ans après la sortie du premier film au cinéma, «Beetlejuice, Beetlejuice» s’apprête à faire son retour le 11 septembre prochain dans les salles obscures françaises. Alors que les fans attendent toujours la première bande-annonce, le site américain Entertainment Weekly vient de publier les deux premières images inédites du long métrage de Tim Burton, sur lesquelles apparaissent Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O’Hara et Justin Theroux.

It's showtime! Michael Keaton returns as Tim Burton's ghostly agent of chaos in first look at 'Beetlejuice Beetlejuice' with Winona Ryder, Jenna Ortega, and more. https://t.co/gU69qv317P

— Entertainment Weekly (@EW) March 20, 2024