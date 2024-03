Francophonie : la France lance le festival inédit «Refaire le monde»

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a annoncé ce mercredi 20 mars lancer un festival de la Francophonie, «inédit dans sa forme et pluridisciplinaire». Durant six mois, une centaine de projets seront proposés dans l’Hexagone et à l’étranger jusqu’au 19e sommet de la Francophonie, début octobre.

Un rendez-vous pluriel. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères lance ce mercredi un Festival de la Francophonie intitulé «Refaire le monde», qui va durer plus de six mois, jusqu’au 19e sommet de la francophonie que la France accueillera à Villers-Cotterêts, le 4 octobre 2024.

En partenariat avec 40 pays et plus de 400 structures, une centaine de projets seront organisés en France et à l'international. Son objectif selon l’Elysée : «donner à voir l'effervescence de la créativité francophone dans tous les domaines, culturel, économique, technologique et sociétal».

Un rendez-vous pluridisciplinaire

Ce rendez-vous offrira une illustration des grands thèmes retenus pour le Sommet de Villers-Cotterêts, «Créer, innover et entreprendre en français», note le Quai d’Orsay dans un communiqué. Il proposera «des performances, des conférences et des débats, des démonstrations et des témoignages», et «donnera à entendre des personnalités talentueuses, venues des cinq continents».

L’ensemble des initiatives programmées ces six prochains mois seront détaillées sur un site dédié. Parmi les temps forts, le quai d’Orsay annonce toutefois déjà que «le Festival de la francophonie culminera lors des 'Journées d’octobre' organisées à la Cité Internationale de la Langue Française, inaugurée il y a près de cinq mois au sein du château de Villers-Cotterêts, mais aussi à la Gaîté lyrique, à la Station F, qui accueillera un 'salon des innovations en français', ainsi qu’au sein du Village de la Francophonie».

Le 19e sommet de la Francophonie se tiendra quant à lui sur deux jours dès le 4 octobre. Ce jour-là, le président Emmanuel Macron accueillera près d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement au château de Villers-Cotterêts. Le 5 octobre, les travaux se poursuivront à Paris, dans le Grand Palais fraîchement rénové. C’est la première fois depuis 33 ans que la France accueille ce sommet organisé avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui compte 54 pays membres, sept membres associés et 27 observateurs. Selon les chiffres du dernier rapport 2022, 321 millions de personnes dans le monde sont francophones, en augmentation de 7% par rapport à 2018.

Mais cette hausse est surtout due à la démographie africaine. La langue française recule sur le continent européen, ainsi que dans les organisations internationales, au profit de l'anglais.