Furiosa : Anya Taylor-Joy crève l'écran dans la nouvelle bande-annonce

La nouvelle bande-annonce de «Furiosa : une saga Mad Max» dévoile des images inédites d’Anya Taylor-Joy, dans ce film qui explorera les origines du personnage incarné par Charlize Theron dans le précédent volet. Sortie en salle prévue le 22 mai 2024 en France.

Retour aux origines. Warner Bros. vient de publier une nouvelle bande-annonce de «Furiosa : une saga Mad Max», avec Anya Taylor-Joy dans la peau du personnage incarné par Charlize Theron dans «Mad Max : Fury Road», sorti en 2015. Cette fois, les spectateurs vont découvrir son histoire personnelle, celle d’une fillette «arrachée à la Terre Verte aux Innombrables Mères et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable seigneur de guerre, Dementus. En traversant les Terres Dévastées, ils découvrent la Citadelle gouvernée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se disputent la domination, Furiosa doit surmonter de nombreux défis pour retrouver le chemin de chez elle», précise le synopsis officiel.

Ce prequel, réalisé et co-écrit par George Miller, vient s’ajouter à la saga entamée il y a plus de 30 ans par ce dernier avec les trois premiers «Mad Max», dans lesquels Mel Gibson tenait le rôle principal. On notera que Nico Lathouris, qui avait participé à l’écriture de «Mad Max : Fury Road» - et qui a incarné le personnage de Grease Rat dans le premier volet de la saga sortie en 1980 - est également de retour au côté de George Miller.

Anya Taylor-Joy sera accompagnée à l’écran par un casting de premier choix, avec notamment les présences de Chris Hemsworth, Alyla Browne et Tom Burke. Le rôle d’Immortan Joe jeune a été confié à Lachy Hulme. Sortie prévue le 22 mai 2024 en France.